Astell&Kern A&norma SR25 muzyczny luksus dla każdego

Astell&Kern, światowy lider w dziedzinie produktów audio, przedstawia nowy przenośny odtwarzacz hi-res audio A&norma SR25. Linia A&norma reprezentuje produkty typu „Mass Premium”, które oferują wspaniałe, luksusowe wzornictwo, odtwarzają dźwięk zgodnie z zamierzeniami artysty i inżyniera, w wyjątkowo przystępnej cenie.

SR25 jest drugim modelem w linii Astell&Kern A&norma.

Począwszy od modelu AK70, celem Astell&Kern było dotarcie z wysoką jakością audio oraz brzmieniem Astell&Kern do coraz szerszej grupy miłośników muzyki. Cel ten był kontynuowany wraz z następcą AK70, A&norma SR15, a teraz ewoluuje dalej jako SR25, który jest esencją tych wysiłków. Astell&Kern A&norma SR25 jest produktem premium oferującym najnowocześniejsze technologie producenta, a jednocześnie jest w pełni zgodny z filozofią Astell&Kern wyrażając każdy detal muzyczny w taki sposób, jak najlepiej Astell&Kern potrafi.



Astell&Kern A&norma SR25 to najnowsza odpowiedź na nasze nigdy nie kończące pytania: „Jak zbliżyć się do oryginalnie zamierzonego brzmienia artysty?”

Astell&Kern A&norma SR25 to wyraźny skok w tym kierunku, a w stosunku do SR15 to:

• Dodanie nowego, szybszego czterordzeniowego procesora (po raz pierwszy zastosowany w SR15) w połączeniu z DAC Dual Cirrus Logic CS43198 Master Hi-Fi,

• Natywne wsparcie odtwarzania dla DSD256 oraz 32-bit/384KHz,

• Nowy, wiodący w swojej klasie tryb wydajności zapewniający najwyższą jakość odtwarzania bez kompromisów,

• Nowo zaprojektowany zespół obwodów elektrycznych w celu poprawy jakości dźwięku,

• Dodanie obsługi kodeka Bluetooth LDAC, aby dać użytkownikom możliwość bezprzewodowego przesyłania 24-bitowego sygnału do innych urządzeń audio,

• Najdłuższa żywotność baterii spośród wszystkich poprzednich odtwarzaczy AK – do 20 godzin ciągłego grania.

Astell&Kern A&norma SR25 ma unikalną konstrukcję, która łączy wygodę użytkowania z piękną estetyką. Aby osiągnąć tak dystyngowany styl, Astell&Kern korzysta z 5-osiowych obrabiarek zamiast tradycyjnych 3-osiowych. Cały metal musi być przetwarzany na raz bez przerwy. Ten unikalny projekt zdobył nagrodę Red Dot Design 2020, jedną z najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych za wzornictwo dla produktów konsumenckich. Obróbka potencjometru głośności odbywa się za pomocą maszyn pozbawionych wibracji takich samych, jakie używane są do produkcji luksusowych szwajcarskich zegarków. Aluminiowy korpus tłumi hałas i poprawia jakość dźwięku, a smukła konstrukcja umożliwia użytkownikowi łatwe trzymanie i obsługę 3,6-calowego ekranu dotykowego jedną ręką.

Oprogramowanie układowe Astell&Kern A&norma SR25 jest oparte na systemie Android 9.0, który dodaje szereg aktualizacji, aby zapewnić większą stabilność działania w stosunku do poprzednich wersji systemu operacyjnego. Korzystanie z Androida 9.0 umożliwia zainstalowanie najpopularniejszych aplikacji do strumieniowego przesyłania muzyki. Open APP będzie teraz w pełni kompatybilna z odtwarzaczem Astell&Kern oraz przyszłymi aktualizacjami aplikacji. Jednocześnie Astell&Kern dostosowuje system Android, aby zapewnić w pełni zoptymalizowany system i interfejs użytkownika, zaprojektowany w celu zapewnienia użytkownikom płynności i najlepszych wrażeń z odtwarzania.

Premiera Astell&Kern A&norma SR25 ma miejsce właśnie dzisiaj.

Astell&Kern A&norma SR25, trafi do sprzedaży w Polsce w czerwcu br. w cenie 2999 zł brutto. Ale już niebawem w wybranych sklepach ze sprzętem audio ruszy akcja przedsprzedażowa dla klientów detalicznych oraz będzie dostępny do odsłuchu w sklepach mp3store.