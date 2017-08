HP Omen X: notebook do gier i OC

HP przy okazji trwania imprezy Gamescom, zaprezentowało nowy typ notebooka, przeznaczony dla graczy, overclockerów oraz tych, ceniących sobie możliwość jego rozbudowy (oczywiście w ograniczonej formie, np. procesora nie wymienimy ;-) ). Model Omen X umożliwia podkręcanie nie tylko CPU, ale także układu graficznego i pamięci RAM.

Aby overclocking rzeczywiście przyspieszał pracę komputera, należało opracować wydajniejszy typ chłodzenia. HP zastosowało w tym przypadku komorę parową, która jest znacznie efektywniejsza, aniżeli standardowy typ schładzania. Wbudowane, ulepszone wentylatory, podobno, są nie tylko bardzo wydajne, ale także… ciche. Poza tym, by ułatwić ciepłemu powietrzu „ucieczkę” można zdemontować napęd optyczny.

Właśnie, jeśli jesteśmy w tematach związanych z demontażem, wymianami i tak dalej. HP Omen X pozwala na wymianę nośników SSD, HDD a także pamięci RAM poprzez jeden, wspólny panel boczny, znacznie ułatwiając to zadanie – nie ma konieczności demontażu spodu komputera. Tego typu rozwiązania są bardzo rzadko spotykane w notebookach, więc warto o tym pamiętać.

Serce całego laptopa stanowi procesor Intel Core siódmej generacji – do wyboru mamy Core i7-7700HQ lub Core i7-7820HK z odblokowanym mnożnikiem. Układ graficzny także można sobie wybrać – oddano tu do użytku GTX 1070 lub GTX 1080. Istnieje dodatkowo możliwość wyboru ekranu – 1080p/120Hz lub 4K ale przy niższej częstotliwości odświeżania. Sama wielkość matrycy to 17-cali z technologią G-Sync.

Poza tym znajdziemy w nim maksymalnie 32 GB pamięci RAM, mechaniczną, podświetlaną w palecie RGB klawiaturę z programowalnymi klawiszami, trzy porty USB 3.0, dwa porty USB-C Thunderbolt, slot PCIe dla SSD i standardowe HDMI, mini DisplayPort oraz gigabitowy kontroler Ethernet. Waga całego komputera to aż 4,5 kg, natomiast ceny zaczynają się od 1999 dolarów.

Trzeba pamiętać, iż każda dodatkowa opcja jest również dodatkowo wyceniana, a możliwych kombinacji jest sporo (np. w pojemności dysków twardych czy półprzewodnikowych). Nie podano do informacji, jakiego wariantu dotyczy cena 1999 dolarów – można zatem podejrzewać, że przy „najbiedniejszej” konfiguracji.