Magazyn na dane od WD - do 20 TB

Domowe centra rozrywki, z racji na coraz szybsze prędkości internetu oferowane przez dostawców, u wielu ludzi znacznie się rozrastają poprzez kolekcjonowanie różnej maści filmów w wysokiej rozdzielczości, muzyki czy gier. Nic więc dziwnego, że i producenci chcą wyjść potencjalnym klientom naprzeciw. Obecnie, Western Digital do swojej oferty niedługo dołączy prawdziwy „magazyn”. Mowa tu o My Book Duo – urządzeniu, które jest w stanie zapewnić nawet 20 TB przestrzeni dyskowej.

Elegancko wyglądające pudełko skrywa w sobie, w zależności od konkretnego modelu, nawet kilkanaście dysków twardych WD Red połączonych ze sobą trybem RAID, sformatowanych w standardzie NTFS. Poszczególne wersje My Book Duo różnią się oferowanymi pojemnościami – jest możliwość zakupu 4, 8, 12 oraz 16 terabajtowego modelu, natomiast flagowy zaoferuje tej powierzchni aż 20 TB. Wszystkie cechują się mniej więcej tym samym sekwencyjnym odczytem na poziomie 360 MB/s. Na panelu przednim do komunikacji znajdziemy dwa porty USB typu A oraz C, natomiast do szyfrowania danych przeznaczono tu 256-bitowy protokół AES współpracujący z autorskim oprogramowaniem WD Security.

Urządzenie ma wymiary 180 x 160 x 99 mm, waży natomiast ok. 2.27 kg. Niestety producent nie poinformował na temat sposobu wygłuszenia takiej armii dysków twardych, ani o zastosowanych patentach na zminimalizowanie drgań. Mamy nadzieję, że zostało to wykonane na możliwie najwyższym poziomie. Ceny zaczynają się od 259.99 dolarów za model 4 TB, a kończą na 799.99 dolarów za flagowy 20 TB. Wszystkie wersje objęte są tym samym, trzyletnim okresem gwarancyjnym.