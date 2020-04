Hoover Freemotion FM216LI 011- sprawdzi się w Twoim domu

Odkurzacz bezprzewodowy Hoover Freemotion FM216LI 011 zapewnia idealnie czyste podłogi, świeże powietrze pozbawione alergenów i roztoczy oraz wygodne odkurzanie. Wbudowane w nasadkę oświetlenie LED pozwala dostrzec kurz nawet w najbardziej niedostępnych miejscach, a wydajna bateria zapewni efektywne działanie urządzenia nawet do 45 minut.

Hoover Freemotion FM216LI 011 to pionowy odkurzacz bezprzewodowy, którego dużą zaletą jest przemyślana konstrukcja i doskonała zwrotność. Urządzenie reaguje intuicyjnie na ruchy użytkownika, dzięki czemu prowadzi się niezwykle lekko i przyjemnie. Idealnie zaprojektowana elektroszczotka bez problemu dociera do wszystkich zakamarków, a wbudowane oświetlenie LED pozwala dostrzec ukryty pod meblami kurz. Hoover Freemotion FM216LI 011 oferuje także bardzo praktyczną funkcję pozycji parkującej. Co to oznacza? W dowolnym momencie możesz przerwać odkurzanie i bezpiecznie pozostawić urządzenie w pozycji pionowej, bez konieczności podłączania go do stacji ładującej.

Hoover Freemotion FM216LI 011 to odkurzacz praktyczny. Łatwo i szybko można wyjąć z niego mniejszy moduł ręczny, którego lekka konstrukcja i wygodny uchwyt zapewniają komfortowe czyszczenie mebli, foteli czy blatów. Dzięki podwójnej roli jaką może pełnić Hoover Freemotion utrzymanie czystości w całym mieszkaniu będzie wyjątkowo łatwe.

Urządzenie docenią również osoby poszukujące kompaktowego rozwiązania. Po zakończonej pracy odkurzacz można złożyć do niewielkich rozmiarów, a mianowicie 59 centymetrów. Pozwala to na wygodne i łatwe przechowywanie.

Hoover Freemotion FM216LI 011 wyróżnia się unikalną technologią cyklonową, która skutecznie oddziela drobinki kurzu od powietrza. Dzięki temu zanieczyszczenia zostają w pojemniku, a powietrze, które jest wydmuchiwane na zewnątrz, nie zawiera pyłów. Model ten rekomendowany jest również dla osób, które borykają się z problemem alergii.

Pionowy odkurzacz Hoover Freemotion FM216LI 011 posiada wydajną baterię litowo – jonową, zasilaną napięciem 21,6 V zapewniającą czas pracy do 45 minut. To oznacza, że można posprzątać nawet większe mieszkanie na jednym ładowaniu. Poziom naładowania baterii wskazuje czytelny wskaźnik LED.

Bezprzewodowy odkurzacz Hoover Freemotion FM216LI 011 dostępny jest w sprzedaży, w cenie ok. 500 zł.