Google Pixelbook - nowy laptop

Firma Google pokazała nowy model laptopa o nazwie Pixelbook, który będzie odświeżeniem serii Chromebooków. Ma on oferować bardzo lekką obudowę i niezłą specyfikację techniczną.



Google Pixelbook działa pod kontrolą systemu operacyjnego Google Chrome OS z funkcją Google Assistant i ekosystemem Google Play. Całość waży zaledwie 1 kilogram i ma 10 mm grubości. Na pokładzie mamy ekran dotykowy 12,3 cala o rozdzielczości 2400 x 1600 pikseli i zagęszczeniu 235 pikseli na cal. Wspiera on obsługę rysika Pixelbook Pen. Pod maską zamontowano niskonapięciowy układ Intel Core i5 lub Core i7 siódmej generacji, 8 lub 16 GB pamięci RAM, SSD (NVMe) o pojemności 128, 256 lub 512 GB, kontroler Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2x2 MIMO), Bluetooth 4.2 oraz moduł TPM. Nie zabrakło tutaj kamerki internetowej 720p, podświetlanej klawiatury, dwóch głośników, czterech mikrofonów i baterii 41 Wh, która pozwoli na 10h pracy bez ładowania. Mamy tutaj także złącze mini jack i dwa porty USB typu C.



Sprzęt ten zamknięty jest w obudowie wykonanej z aluminium. Jego cena wyniesie 999 dolarów, a za Pixelbook Pen będziemy musieli dołożyć 99 dolarów. Dostawy rozpoczną się już 31 października.