Firma Inno3D wprowadziła na rynek nowy model karty graficznej, która będzie wyposażona w hybrydowy system chłodzenia powietrzem i cieczą. Ta cecha ma wyróżniać właśnie model Inno3D GeForce GTX 1080 Ti na tle konkurencji.



Widzimy tutaj, że producent przygotował zamknięte w pętli chłodzenie wodne dopełniane poprzez 120 mm wentylator i radiator, co ma zapewnić o około 30% niższe temperatury niż rozwiązania tradycyjne. W przypadku chłodzenia powietrzem dołożono kolejny wentylator 80 mm, który jest zamontowany na dużym radiatorze i odpowiada za skuteczne odprowadzenie ciepła z układów pamięci RAM. Wentylator dostosowuje swoją prędkość obrotową do obciążenia, a także może być wyłączony.



GPU na karcie Inno3D GeForce GTX 1080 Ti ustawione jest na 1607 MHz, a w GPU Boost może osiągać do 1721 MHz. Na laminacie zastosowano także 11 GB pamięci RAM GDDR5X. Cena tej karty wyniesie aż 4200 złotych.