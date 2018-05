Genesis zaprasza na Red Dragon Tournament

Turnieje gier komputerowych cieszą się dużym zainteresowaniem w całej Europie. Nie inaczej jest u naszych południowych sąsiadów. Największą imprezą esportową w Czechach jest Red Dragon Tournament - turniej na który zaprasza marka Genesis znana z produkcji akcesoriów dla graczy.

Odbywający się w dniach 8. - 10. czerwca w hali Werk Arena w czeskim Trzyńcu Red Dragon Tournament to wydarzenie szczególne nie tylko ze względu na skalę. Jest to turniej w którym pierwsze skrzypce gra polski tytuł: Gwint, czyli wiedźmińska gra karciana. Obok niego podczas wydarzenia rozgrywany jest także turniej w kolorowy FPS Blizzarda - Overwatch.

Miejsce i atrakcje

Rzut oka na mapę zdradza, że organizatorzy wybrali Trzyniec nieprzypadkowo. Miejscowość znajduje się wprawdzie po stronie czeskiej, ale tuż obok znajdują się granice z Polską i ze Słowacją. Tym samym należy spodziewać się, że wśród odwiedzających pojawią się goście z każdego z tych trzech krajów. A jest co zobaczyć na Red Dragon Tournament. Poza turniejami Overwatch i Gwinta organizatorzy przewidzieli liczne atrakcje. Mini-turnieje dla odwiedzających, konkursy, spotkania z youtuberami oraz, w końcu to Czechy, z drużyną hokejową HC Oceláři Třinec. Informacje na temat atrakcji podczas Red Dragon Tournament można śledzić na profilu fb wydarzenia i współpracującego z nim czeskiego Magna TV.

Turnieje

Rywalizacja w Overwatch toczy się w ramach V4 Overwatch Series, a turniej Gwinta to część cyklu Gwent Masters. Tym samym w Trzyńcu zobaczymy takie zespoły jak TailBot (Polska), Damorquis, superJJ (Niemcy), Freddybabes (Wielka Brytania), Cmel (Czech) i innych ponad 120 najlepszych graczy, którzy przeszli przez kwalifikacje. Turniej Overwatch rozpocznie się w piątek, 8 czerwca. Rywalizacja w Gwinta będzie toczyła się przez sobotę i niedzielę, 9 i 10 czerwca.

Genesis na Red Dragon Tournament

Podczas Red Dragon Tournament nie zabraknie też sekcji handlowej. Znajdziecie tam także strefę Genesis. Co przygotował producent akcesoriów na największe wydarzenie esportowe w Czechach? Będzie można przetestować sprzęt gamingowy producenta, a także kupić go w specjalnych cenach. Ponadto będzie to znakomita okazja, by zobaczyć mające dopiero się pojawić na rynku urządzenia Genesis, wiadomo bowiem, że producent pokaże kilka nowości.