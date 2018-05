Duży fotel dla graczy – Sharkoon Skiller SGS4

Firma Sharkoon prezentuje nowy fotel gamingowo – biurowy zaprojektowany w całości przez niemieckich inżynierów. Mowa o modelu Sharkoon SGS4, który jako jeden z niewielu foteli gamingowych na rynku ma wszelkie certyfikaty bezpieczeństwa potrzebne do używania foteli nie tylko w domu, ale także w pracy. Regulacje te są bardzo wyśrubowane i prawie wszystkie fotele typowo gamingowe obecne w tej chwili na rynku nie spełniają tych wymagań.

Fotel Sharkoon SGS4 ma poszerzone siedzisko w stosunku do innych modeli, przez co idealnie się nadaje dla osób, które szukają tam więcej miejsca. Dodatkowo siedzisko jest zrobione z powierzchni przepuszczającej powietrze, co bardzo się przyda w upalne dni w trakcie lata.

Model SGS4 ma tryb kinowy, który jest możliwy za pomocą regulacji kąta nachylenia nie tylko samego oparcia, ale całego fotela tak, abyśmy mogli wygodnie na nim leżeć oglądając serial czy rozgrywki innych graczy. Wzmocniona stalowa konstrukcja oraz masywna pięcioramienna podstawa pozwala używać fotela osobom, które mają wagę dochodzącą nawet do 150kg. Wszystkie szerokie koła 75mm posiadają mechanizm blokady hamulca, co jest idealnym rozwiązaniem dla fanów wyścigów samochodowych, korzystających często z kierownicy i pedałów.

Dane techniczne:

Nazwa: Fotel Sharkoon Skiller SGS4

Waga fotela: 28.9 kg

Rozmiar siedziska (szerokość x długość): 42 x 49 cm

Maksymalna wysokość siedziska: 58 cm

Minimalna wysokość siedziska: 51.5 cm

Maksymalna wysokość podłokietnika: 37.5 cm

Minimalna wysokość podłokietnika: 28.5 cm

Wysokość oparcia: 87 cm

Szerokość oparcia przy ramionach: 60.5 cm

Rozmiar opakowania: (długość x szerokość x wysokość): 94 x 73 x 42 cm

Polecana maksymalna wysokość użytkownika: 200 cm

Maksymalna waga użytkownika: 150 kg

Typ pianki: Pianka kształtująca wysokiej gęstości

Gęstość pianki: 60-70 kg/m3

Obicie fotela: materiał PVC

Kolory: czarny, czarno zielony, czarno niebieski, czarno czerwony, biało czarny

Regulacja podłokietnika: 4D

Rozmiar podłokietnika: 27 x 10cm

Typ mechanizmu: Wielofunkcyjne nachylenie

Zamek od przechyłu: Tak

Blokada od pochylenia: Tak

Regulacja całego fotela: od 0 do 14 stopni

Podnośnik gazowy: Klasy 4-tej

Sposób oparcia: Wyprostowane plecy

Regulowany kąt oparcia: od 90 do 160 stopni

Zagłówek i poduszka lędźwiowa: Tak

Materiał pokrywający zagłówek i poduszkę lędźwiową: Tkanina

Typ podstawy: pięcioramienny stop aluminium

Rozmiar koła: szerokie 75mm z blokadą hamulcową

Certyfikaty bezpieczeństwa fotela: DIN EN 1335-1 / DIN EN 1335-2 / DIN EN 1335-3

Certyfikat bezpieczeństwa podnośnika gazowego: DIN 4550

Dopuszczenie prawne do bezpiecznego używania w biurach w Unii Europejskiej: Tak

W opakowaniu: Fotel, Zagłówek i poduszkę lędźwiową, instrukcję, śrubki montażowe, klucz imbusowy

Sugerowana cena detaliczna: 1390zł brutto