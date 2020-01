Genesis Xenon 220 - cicha i efektowna mysz dla graczy

Genesis Xenon 220 to mysz dla graczy wyposażona w ciche przełączniki i podświetlenie RGB. Dzięki nim ma się ona wyróżniać kulturą pracy i stylistyką. Jednocześnie producent zadbał o przystępną cenę.

Genesis Xenon 220 została wyposażona w ciche przełączniki, dzięki czemu ma ona być przyjazna osobom, które grają lub pracują do późnych godzin nocnych. Wysoką kulturę pracy docenić mają również streamerzy i osoby biorące udział w wideokonferencjach lub relacjach na żywo, gdzie głośne klikanie nie jest pożądane. Gryzoń posiada także teflonowe ślizgacze, które powinny zapewnić cichy i płynny ruch kursora na większości powierzchni.



Nowy model myszy pozwala wyróżnić się dzięki wbudowanemu podświetleniu RGB z efektem PRISMO. Można je zmienić przyciskiem na obudowie lub dostosować ustawienia z poziomu oprogramowania. Pozwala ono również na nagrywanie makr, programowanie każdego z siedmiu przycisków i zapisywanie ustawień w ramach profili, także we wbudowanej pamięci urządzenia.

Genesis Xenon 220 wyposażono w sensor optyczny o rozdzielczości 6400 DPI, który powinien zadowolić graczy oczekujących wysokiej precyzji i szybkości. Celowanie ułatwia przycisk, umożliwiający szybką zmianę rozdzielczości na jeden z sześciu zdefiniowanych poziomów DPI. Według producenta mysz radzi sobie z przyspieszeniami rzędu 12 G, a jej maksymalna szybkość śledzenia wynosi 32 cale na sekundę.

W Xenon 220 projektanci postawili na lekko profilowaną obudowę, która ma zapewniać wysoką ergonomię. Gumowane wykończenie bocznych ścianek ma z kolei przekładać się pewny chwyt. Całość waży 99 gramów.

Mysz Genesis Xenon 220 trafi do sprzedaży w pierwszym kwartale bieżącego roku, a jej cena ma wynosić 69,9 zł.