Flagowiec w nowej odsłonie – HONOR 20 Pro w wersji Icelandic Frost

Smartfon HONOR 20 Pro jest dostępny w nowym kolorze – Icelandic Frost. Wyposażony w pierwszy na świecie holograficzny design HONOR 20 Pro w islandzkiej wersji kolorystycznej lśni jak diament.

Inspiracją dla stworzenia nowego koloru HONOR 20 Pro było niezwykłe Jökulsárlón – jezioro w południowej Islandii, powstające z wody topniejącego lodowca. Ponadto w nowej wersji będzie dostępna aktualizacja EMUI 10, dzięki której użytkownicy będą mogli cieszyć się zupełnie nowym interfejsem oferującym szeroki wybór odcieni. EMUI 10 sprawi, że HONOR 20 Pro będzie jeszcze bardziej przyjaznym smartfonem dla wszystkich użytkowników.

Profesjonalny aparat i nowy design

HONOR 20 Pro to model ze ścisłej czołówki najlepszych smartfonów. Model uosabia szczyt innowacji i wzmacnia pozycję marki w projektowaniu smartfonów. Flagowe urządzenie jest wyposażone w aparat składający się z czterech obiektywów. Najważniejszą funkcję pełni wspierany przez sztuczną inteligencję Sony IMX586 (48 Mpix). Towarzyszą mu aparaty: szerokokątny (16 Mpix), przeznaczony do ujęć makro (2 Mpix) oraz teleobiektyw (8 Mpix). Dodatkowo jest wspierany sztuczną inteligencją, co wpływa na jakość przetwarzanego obrazu. Atutem modelu jest także bardzo wysoka czułość ISO, która umożliwia robienie zdjęć w słabym oświetleniu.

HONOR 20 Pro wprowadził pierwszy na świecie holograficzny design, który został opracowany za pomocą technologii Triple 3D Mesh. Gdy światło przechodzi przez szkło, odbija się we wszystkich kierunkach i mieni się jak milion drobnych diamentów. Holograficzny design w nowej wersji kolorystycznej pogłębia ten zjawiskowy efekt.

Oprogramowanie wspierane sztuczną inteligencją

Uzbrojony w najlepsze w swojej klasie oprogramowanie HONOR 20 Pro zapewnia również inteligentne korzystanie z modelu. W smartfonie zastosowano procesor Kirin 980 7 nm wspierany sztuczną inteligencją. Ponadto jest wyposażony w akumulator o pojemności 4000 mAh, który zapewnia dłuższe użytkowanie, a jego obszerna pamięć 256 GB zapewnia przestrzeń na ekstremalne wymagania. HONOR 20 PRO może się również pochwalić kluczową w branży technologią Turbo 3.0 – funkcją, która gwarantuje graczom bogatsze wrażenia wizualne i dotykowe. Mocną stroną jest również system dźwiękowy Virtual 9.1, który jest dostosowany do większości słuchawek przewodowych i bezprzewodowych.

HONOR 20 Pro w wersji Icelandic Frost to połączenie aparatu o świetnych możliwościach, lepszej wydajności oraz holograficznego designu w nowym kolorze. Model jest dostępny w sprzedaży online na stronie RTV Euro AGD w cenie 2399 zł.