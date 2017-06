Essential Phone już niebawem

Jeden z twórców systemu operacyjnego Android, Andy Rubin zaprezentował niedawno nowy model smartfona o nazwie Essential Phone. Sprzęt ten należy do segmentu high-end i zamknięty jest w bardzo ciekawie prezentującej się obudowie.



Essential Phone otrzymał procesor SoC Qualcomm Snapdragon 835, 4 GB pamięci RAM i 128 GB na pliki. Obraz wyświetlany jest na ekranie 5,7-cala o rozdzielczości 2560 x 1312 pikseli, który zajmuje prawie cały front. Ma on jasność 500 nitów i zabezpieczony jest szkłem Gorilla Glass 5. Do dyspozycji użytkownik otrzyma także kamerkę 8 MPix z przodu oraz 13 MPix z tyłu (filmy w 4K). Za długość pracy odpowiada bateria o pojemności 3040 mAh z opcją szybkiego ładowania. Mamy także czytnik linii papilarnych oraz złącze USB typu C.



Telefon będzie pracował pod kontrolą Androida. Jego obudowa wykonana jest z ceramiki i tytanu. Co ciekawe jego konstrukcja jest modułowa, co mieliśmy niedawno np. w LG G5. Za pomocą magnetycznego złącza możemy podłączyć kamerkę 360 stopni czy też stację dokującą. Cena Essential Phone wynosi 699 dolarów.