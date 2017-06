Tablety z serii MediaPad M3 Lite

Firma Huawei poszerzyła swoją ofertę tabletów o nowe model ze średniej półki wydajnościowej, które będą dedykowane dla zwolenników multimediów. Co więcej jeden z nich posiada aż cztery głośniki firmy Harman/Kardon.



Pierwszy z tabletów to MediaPad M3 Lite 10, który będzie miał 7,1 mm grubości i otrzyma 10,1 calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli. Pod maską zamontowano procesor Snapdragon 435, 3 GB RAM i 16 GB na dane lub 3 GB RAM i 32 GB na dane lub 4 GB RAM i 64 GB na dane. Poza tym mamy tutaj dwa aparaty cyfrowe 8 MPix, baterię o pojemności 6600 mAh, czytnik linii papilarnych, LTE, WiFi oraz system operacyjny Android Nougat z nakładką EMUI 5.1.



Drugi tablet to MediaPad M3 Lite 8.0. Otrzyma on ekran 8,4 cala o takiej samej rozdzielczości jak model M3 Lite 10. Również bez zmian pozostaje procesor, pamięci, aparaty itd. Otrzymamy jednak mniejszą baterię (4800 mAh).