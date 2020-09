Empik Go na czytniku PocketBook Touch HD 3

Od dziś użytkownicy jednego z bardziej popularnych urządzeń w ofercie PocketBook mogą cieszyć się z dostępności aplikacji Empik Go. Już od niespełna 30 zł można korzystać z puli 30 000 e-bookowych bestsellerów będących zawsze w zasięgu ręki.

Go Empik Go!

Do czytania e-booków potrzebna jest aplikacja Empik Go na smartfonie lub tablecie. Z poziomu tych urządzeń należy dodać do swojej biblioteczki książki, które następnie będą dostępne na czytniku. Po uruchomieniu PocketBook Touch HD 3 w dole ekranu startowego pojawi się ikonka Empik Go. Następnie należy się zalogować się do aplikacji i pobrać na czytnik wybrane wcześniej e-booki.

Z tytułów w ramach abonamentu można korzystać na dwóch urządzeniach jednocześnie.

Abonament, lecz nie tylko

Aplikacja Empik Go umożliwia nie tylko pobieranie i czytanie e-booków przypisanych do abonamentu, ale także takich, które wcześniej były kupione poprzez stronę www.empik.com, czyli łącznie z 60 000 tytułów.

Jedną z głównych przesłanek, którymi kieruje się PocketBook jest zapewnienie użytkownikom naszych czytników jak największej swobody w wyborze tytułów książek – mówi Maksym Zhelezniak, odpowiedzialny za rozwój działalności firmy PocketBook w Polsce, krajach skandynawskich oraz w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Nowa możliwość w postaci aplikacji Empik Go oferuje dostęp do szerokiej oferty czytelniczej, a tym samym jeszcze bardziej zwiększa atrakcyjność naszych urządzeń. W planach mamy wprowadzenie tej aplikacji także na inne czytniki.

Filtrowanie i nawigacja

Poruszanie się w aplikacji jest bardzo intuicyjne. Użytkownicy, korzystając z rozwijanego menu filtrowania, bez problemów wyszukają odpowiednią książkę.

• E-booki mogą być oznaczone jako “Pobrane” lub “Ukończone”;

• Pliki można przenieść do archiwum – dzięki temu zostaną usunięte z urządzenia i schowane w bibliotece. Będzie można wyszukać dany tytuł jedynie po zastosowaniu filtra „Zarchiwizowane”. Zarchiwizowany e-book można przywrócić, pobrać ponownie, a postępy czytania zostaną zachowane.

W folderze, tuż pod tytułem chociaż raz otwartej książki, wyświetlane są informacje o postępie czytania i ilości pozostałych stron.

Aby korzystać z aplikacji Empik Go na czytniku, wystarczy włączyć Wi-Fi i wyszukać aktualizację oprogramowania. Aplikacja będzie udostępniona około południa, a następnie stopniowo wprowadzana na inne modele PocketBook.