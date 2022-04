Elegancja i funkcjonalność w małych pchełkach. Tak wygląda najnowszy pomysł Hama na słuchawki Bluetooth TWS – Spirit Pure

W sprzedaży są już najnowsze słuchawki mobilne od niemieckiego producenta z wbudowanym mikrofonem, sterowaniem głosowym i dotykowym oraz metalowymi akcentami. Ładuje się je poprzez obustronne złącze USB-C, a pozwalają na 5 godzin nieprzerwanego słuchania muzyki.



Firma rozwinęła swoje portfolio produktów audio o kolejny model słuchawek True Wireless. Najnowsza propozycja nazywa się Spirit Pure i razem z dodawanym do zestawu etui ładującym waży 44 g. Na tle podobnych konstrukcji wyróżnia się stylistycznie m.in. metalowym elementami, które już z daleka dodają im walorów wizualnych.



W tym modelu przy otwarciu klapki stacji ładowania obie słuchawki automatycznie aktywują się i łączą ze sobą oraz urządzeniem docelowym poprzez technologię Bluetooth 5.0. Etui umożliwia naładowanie słuchawek cztery razy, a po każdym pełnym zasileniu energią mogą nam one posłużyć przez 5 godzin ciągłej pracy. Sam czas ładowania od zera do stanu pełnej gotowości wynosi dwie godziny. Pokrowiec można naładować poprzez wygodne, obustronne złącze USB typu C.



Wbudowany mikrofon pozwala na łatwe przełączanie między odtwarzaniem muzyki i odbieraniem połączeń telefonicznych. A dzięki osobnemu przyciskowi możemy odbierać połączenia telefoniczne i ponownie wybierać ostatnie wykonane, regulować głośność dźwięku, a także pauzować oraz wznawiać utwory bez ściągania słuchawek z uszu. Producent przewidział obsługę asystentów Siri i Google, można więc sterować tym sprzętem audio samymi poleceniami głosowymi.



Co więcej, poprzez sam kształt i konstrukcję słuchawek udało się uzyskać efekt pasywnej redukcji niepożądanych szumów z otoczenia, co wpływa zbawiennie na jakość odtwarzanego dźwięku. Słuchawki mogą się też pochwalić zgodnością z normą IPX5, co w praktyce oznacza, że są odporne na zachlapania, lekki deszcz, pot, pył oraz zabrudzenia.



W komplecie dostajemy też silikonowe wkładki w trzech różnych rozmiarach (S, M, L), zapewniające doskonałe przyleganie słuchawek do małżowin usznych.



Słuchawki TWS Hama Spirit Pure, parametry techniczne:



Impedancja mikrofonu: 0,45 kΩ



Impedancja słuchawek: 32 Ω



WBCV ≥ 75mV

Zasięg emisji sygnału: 10 m



Zakres częstotliwości mikrofonu: 100 Hz - 5kHz



Zakres częstotliwości słuchawek: 20 Hz -20 kHz



Zakres fal: 2402-2480 MHz



Czułość mikrofonu: -44 dB +/- 3 dB



Dynamika: 101 dB +/- 3 dB



Do wyboru mamy dwie wersje kolorystyczne słuchawek – czarne lub białe.



Sugerowana cena detaliczna modelu Hama Spirit Pure wynosi 169 zł, przy czym dostajemy dwa lata gwarancji producenta.