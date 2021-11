DYNABOOK ROZSZERZA SERIE SATELLITE PRO C40 i C50

W listopadzie na rynek wejdą Dynabook Satellite Pro C40-J i Satellite C50-J - rozszerzenia serii zaprojektowanej w celu połączenia wydajności, produktywności i nowoczesnego wzornictwa w przystępnej cenie. Oba urządzenia są wyposażone w najnowsze procesory Intel® Core™ i Celeron® jedenastej generacji. Ich obudowy mają kolory złoty i granatowy (Light Gold, Dark Blue). Różnorodność specyfikacji i cen, czyni je szczególnie atrakcyjnymi dla uczniów i oszczędnych profesjonalistów.

Stworzone do życia w ruchu

Nowe laptopy z serii Satellite są niedrogie, ale zaprojektowane z dbałością o szczegóły. Modele te charakteryzuje wąska granatowa lub złota obudowa, pokryta specjalną antybakteryjną farbą. Testy potwierdzają, że na 99,9%1 powierzchnia tych laptopów będzie wolna od bakterii.

Procesory Intel® w połączeniu z pamięcią DDR4 o pojemności do 32 GB* i opcjonalnymi szybkimi dyskami PCIe SSD o pojemności do 512 GB zapewniają Satellite Pro C40-J i Satellite C50-J wysoką wydajność.

Oba laptopy są łatwe w transporcie. Ich solidną konstrukcję zaprojektowano z myślą o najbardziej wymagających pracownikach i studentach. 14-calowy C40-J w smukłej obudowie o grubości 18,9 mm, zapewnia ponad 9,5 godziny2 pracy przy wadze zaledwie 1,55 kg*. Natomiast, 15-calowy C50-J z obudową grubości 19,7 mm waży poniżej 1,9 kg* i zapewnia ponad 8 godzin2 pracy na baterii.

Ich antyodblaskowe ekrany HD lub FHD dają wrażenie oglądania dużego ekranu.

Duża klawiatura, klawiatura numeryczna w C50-J i ClickPad zapewniają komfort pracy przez cały dzień.

„Naszym celem jest wykorzystanie najnowszych i najbardziej odpowiednich technologii, aby wspierać studentów i profesjonalistów w wykonywaniu ich codziennych zadań” – powiedział Damian Jaume, prezes Dynabook Europe GmbH. –„Dostęp do najważniejszych rzeczy potrzebnych do wydajnej pracy lub nauki nie musi uszczuplać budżetu. Przystępne cenowo modele Satellite Pro C40-J i C50-J to solidny zestaw narzędzi do codziennej pracy w kompaktowej i atrakcyjnej obudowie”.

Najnowocześniejsze połączenia, w każdym miejscu

Modele C40-J i C50-J są wyposażone w szereg portów i opcji łączności - ich użytkownicy mogą pracować lub uczyć się, gdziekolwiek zechcą. Łączność bezprzewodową umożliwiają WiFi 802.11 AC oraz Bluetooth. Port USB typu C zapewnia ładowanie, podłączanie, wyświetlanie i przesyłanie danych. Dwa kolejne porty USB 3.1 Typu A, pełnowymiarowy port HDMI i port Gigabit-LAN pozwalają na dodatkowe połączenia z urządzeniami peryferyjnymi. Ponadto, gniazdo karty micro SD spełnia potrzeby przenośnej pamięci masowej.

Przy obecnym trendzie pracy hybrydowej, laptopy dostarczają wszystkich narzędzi do pozostawania w kontakcie ze współpracownikami, klientami i rówieśnikami. Urządzenia wyposażone są w kamerę internetową HD, głośniki stereo i wbudowany mikrofon z obsługą Cortany. Gniazdo mikrofonu/słuchawek i łączność Bluetooth dają użytkownikom możliwość podłączenia lub sparowania słuchawek.

Zabezpieczenia, którym można ufać

Obrona przed wyrafinowanymi atakami cyberprzestępców to ciągłe wyzwanie dla wielu organizacji.

C40-J i C50-J mają moduł TPM (Trusted Platform Module) 2.0, co oznacza, że informacje są szyfrowane na urządzeniu. Hasła użytkownika i administratora zapobiegają niepożądanemu dostępowi. Opcjonalny skaner linii papilarnych (SecurePad) stanowi dodatkowe zabezpieczenie. Dostępne oddzielnie gniazdo blokady Kensington pomaga zapobiec fizycznej kradzieży.

Urządzenia Satellite Pro C40-J i C50-J będą dostępne na rynku już w tym miesiącu (listopad 2021 r.) Więcej informacji na temat produktów Dynabook można znaleźć pod adresem: http://pl.dynabook.com/generic/business-solutions/https://emea.dynabook.com/