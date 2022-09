Dynabook przedstawia nowe 13-calowe urządzenie, Satellite Pro C30-K

Dynabook Europe GmbH prezentuje nowy, ultramobilny, 13,3-calowy model Satellite Pro C30-K. Urządzenie łączy wydajność i produktywność z nowoczesnym wyglądem. Dzięki najnowszym procesorom Intel® Core™ 12. generacji i przystępnej cenie, Satellite Pro C30-K jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz sektora edukacyjnego.

– Wprowadzenie pierwszego 13-calowego urządzenia do naszej serii Satellite Pro C, to spełnienie naszej obietnicy ciągłego oferowania najnowocześniejszych technologii i designu w świetnej cenie" – mówi Damian Jaume, prezes Dynabook Europe GmbH. “Nowy C30-K udowadnia, że urządzenia klasy podstawowej mogą być stylowe, wyposażone w wiele funkcji i mieć świetną jakość, bez konieczności przepłacania. Nowa, lekka konstrukcja, oferuje doskonałą mobilność do pracy w podróży. Stanowi idealną propozycję, która pomoże specjalistom i studentom zachować bezpieczeństwo, łączność oraz produktywność bez względu na miejsce pracy lub nauki."

Smukły i stylowy wygląd

Satellite Pro C30-K ma elegancką, smukłą i nowoczesną konstrukcję, wykończoną w efektownym ciemnoniebieskim kolorze. Wygląd przypadnie do gustu zarówno współczesnym profesjonalistom, jak i studentom – w biurze, w domu, w klasie czy w podróży. Nowe urządzenie może pochwalić się niewielką wagą i smukłą aluminiową ramą o wysokości zaledwie 15,95 mm i wadze 1,16 kg zapewniającą mobilność. Aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo użytkowania, obudowa, klawiatura i clickpad zostały pokryte powłoką antybakteryjną, która ogranicza rozprzestrzenianie się potencjalnie szkodliwych bakterii nawet o 99,9 procent .

Potężna wydajność połączona z najnowocześniejszą technologią łączności

Kompatybilny z systemem Windows 10 i 11, model C30-K jest wyposażony w zwiększoną wydajność i różnorodne możliwości łączności. Najnowsze procesory Intel® Core™ 12. generacji, w połączeniu z pamięcią DDR4 3200MHz o pojemności do 32 GB i opcjami pamięci masowej PCIe SSD o pojemności do 1 TB zapewniają bezproblemową i wydajną pracę zarówno w biurze, jak i poza nim. Urządzenie jest wyposażone w baterie LI-Po 3-45Wh, które zapewniają do 8,4 godzin pracy na zasilaniu bateryjnym . Pozwala to użytkownikom przetrwać nawet najbardziej wymagające dni pracy.

C30-K został starannie zaprojektowany, aby uwzględnić całą gamę portów i opcji łączności, które umożliwiają użytkownikom współpracę i zachowanie produktywności gdziekolwiek się znajdują. Wielofunkcyjny port USB 3.2 Type-C umożliwia ładowanie, wyświetlanie, łączność i przesyłanie danych, podobnie jak dwa kolejne porty USB 3.2 Type-A. Port HDMI, złącze RJ45 i gniazdo kart Micro SD zapewniają dalsze opcje łączności i przechowywania. Dla łączności bezprzewodowej urządzenie jest wyposażone w WiFi 6 802.11 AX.

C30-K oferuje doskonałe wrażenia zdalne dzięki wysokiej klasy narzędziom audio-wizualnym i przyciskom konferencyjnym na ergonomicznej klawiaturze. Ułatwia to łączenie się ze współpracownikami, studentami i rówieśnikami. Antyodblaskowy ekran HD lub FHD zapewnia imponujące doznania pełnoekranowe z rozmiarem wyświetlacza zoptymalizowanym dzięki cienkiej konstrukcji ramki. Konstrukcja zawiasów pozwala na otwarcie laptopa do kąta 180 stopni, aby łatwo udostępniać treści uczestnikom spotkania. Kamerze internetowej HD towarzyszą głośniki stereo, które zapewniają wyraźne i przejrzyste wideokonferencje. Gniazdo zewnętrznych słuchawek/mikrofonu daje możliwość podłączenia ich w razie konieczności. Ponadto, wbudowana funkcja redukcji szumów Realtek™ AI usuwa niepożądane dźwięki z otoczenia zarówno u samego użytkownika, jak i innych osób biorących udział w spotkaniu.

Zaawansowane zabezpieczenia, na których mogą polegać MŚP i szkoły

W trosce o bezpieczeństwo wielu firm i instytucji edukacyjnych, nowy Satellite Pro C30-K został wyposażony w firmowy Trusted Platform Module (fTPM) 2.0. Dzięki temu, informacje są szyfrowane na urządzeniu, co minimalizuje ryzyko manipulowania danymi przez niepożądane źródła zewnętrzne.

Wytrzymałe uwierzytelnianie biometryczne jest dostępne w postaci opcjonalnej zintegrowanej kamery do uwierzytelniania twarzy. Dodatkowy biometryczny czytnik linii papilarnych zapewnia użytkownikom jeszcze większe bezpieczeństwo. Osłona kamery internetowej umożliwia zachowanie prywatności, podobnie jak gniazdo bezpieczeństwa.

Nowy Satellite Pro C30-K dostępny w sprzedaży od września 2022 roku.