Cooler Master HAF 700 - nowa obudowa dla entuzjastów

Cooler Master prezentuje nową obudowę HAF 700. Model ten przeznaczony jest dla entuzjastów, którzy wymagają sporej przestrzeni i bogatego zestawu portów. Produkt wyróżnia się futurystycznym wyglądem, modularną konstrukcją oraz kompatybilnością z wieloma podzespołami.

Obudowa Cooler Master HAF 700 została zaprojektowana pod kątem optymalnego przepływu powietrza i zachowania niskich temperatur komponentów. Producent zainstalował we wnętrzu pięć wentylatorów SickleFlow (2x 200 mm i 3x 120 mm), jednak chętni będą w stanie zamontować w niej dodatkowe 13 wentylatorów, a także chłodnice o rozmiarze do 480 mm. Ze względu na sporą ilość miejsca w środku może się znaleźć również 12 dysków SSD 2,5”, nawet największe karty graficzne oraz płyta główna w rozmiarze od ITX do E-ATX. Warto dodać, że obudowa wyróżnia się modularną konstrukcja pozwalającą na ustawienie poszczególnych elementów (w tym np. GPU) według własnych preferencji. Co więcej, wszystkie czynności z tym związane można wykonać bez użycia dodatkowych narzędzi.

Cooler Master HAF 700 cechuje się ponadto ekranem LCD Iris, który ma za zadanie monitorować system w czasie rzeczywistym. Użytkownik ma jednak wpływ na to, jakie dane będą wyświetlane - do wyboru są m.in. parametry dotyczące wentylatorów, pingu, częstotliwości taktowania zegara CPU czy temperatury poszczególnych komponentów komputera. Dodatkowo obudowa w pełni obsługuje system MasterPlus+, za pomocą którego można decydować o konfiguracji podświetlenia obudowy. Entuzjaści docenią także bogaty zestaw złącz, które znajdziemy na froncie. Do dyspozycji oddano cztery porty USB 3.2 Typu A, jeden port USB 3.2 Gen 2 typu C oraz dwa porty audio.

Obudowa Cooler Master HAF 700 została wyceniona na ok. 1700 zł.