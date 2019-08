Delock rozwiązuje problem niedoboru portów w MacBooku

Apple robi świetne laptopy, ale faktem jest, że na ogół ich wyposażenie w porty jest raczej ubogie. Za pomocą sprytnego urządzenia można jednak to zmienić.

Oznaczony numerem kodowym 87740 produkt niemieckiej firmy Delock to specjalna stacja dokująca dla laptopów Apple MacBook Pro. Wykorzystuje ona potencjał drzemiący w portach Thunderbolt 3. To właśnie za ich pomocą stacja łączy się z komputerem. Co zyskujemy “w zamian”?

Przede wszystkim HDMI. Uniwersalne wyjście obrazu to coś, co z pewnością przyda się wielu użytkownikom, którzy wprawdzie używają MacBooka Pro, ale jednocześnie chcą pozostawać kompatybilni z większością dostępnych na rynku monitorów i telewizorów. Zyskujemy też pełnowymiarowe (typ A) porty USB 3.1 generacji 1. O uniwersalności tego rodzaju złącza chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Obok znajdują się też nowoczesne USB 3.1 generacji 2 typu C oraz Thunderbolt 3 do transferu danych. Całość uzupełniają dwa czytniki kart pamięci: dla MicroSD i pełnowymiarowych SD.

Zalet stosowania nowej stacji dokującej dla MacBooka Pro jest kilka. Przede wszystkim w bardzo kompaktowej formie otrzymujemy to, co normalnie zapewnia wiele różnorodnych przejściówek. Bez plączących się kabli, elegancko i schludnie.

Produkt wyceniono na 230 zł.

Specyfikacja techniczna:

• Wejście:

• 2 x Thunderbolt 3

• Wyjście:

• 2 x USB 3.1 generacji 1 typu A

• 1 x USB 3.1 generacji 2 typu C

• 1 x Thunderbolt 3 (bez zasilania dla urządzeń Thunderbolt)

• 1 x HDMI

• 1 x czytnik MicroSD

• 1 x czytnik SD

• Obudowa wykonana z metalu

• Wsparcie Power Delivery 2.0

• Kompatybilne z Apple MacBook Pro z dwoma przylegającymi portami Thunderbolt 3

• Funkcje: Mirror lub Poszerzenie pulpitu (tylko na Windows)

• Maksymalna rozdzielczość (zależnie od sprzętu i oprogramowania):

• 3840 x 2160 @ 30 Hz

• 5120 x 2880 @ 30 Hz

• Wymiary: 118 x 28 x 9.5 mm