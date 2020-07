Delock: dysk przenośny na miarę potrzeb? Zrób to sam!

Delock 42620 to nowa propozycja niemieckiej marki dla osób, które nie chcą niczego pozostawiać przypadkowi. Obudowa wyposażona w interfejs USB-C pozwala na montaż dowolnego nośnika NVMe. Dzięki temu użytkownik może wybrać pamięć, która najlepiej spełnia jego potrzeby.

Obudowa zewnętrzna Delock 42620 to kompaktowa konstrukcja wykonana z przezroczystego tworzywa. Pozwala ono na łatwy podgląd jaka pamięć jest aktualnie zamontowana. Wnętrze mierzącej nieco ponad dziesięć centymetrów obudowy jest przystosowane do obsługi nośników NVMe PCIe w postaci kart M.2 o długościach 2280, 2260, 2242 i 2230 z kluczami typu M lub B+M.



Obudowa Delock 42620 wykorzystuje kontroler JMicron JMS583 i pozwala na przesył danych w tempie do 10 Gbps. Takie transfery powinny w pełni zadowolić osoby, które na co dzień operują na dużych plikach. Montaż wideo w jakości 4K60 czy praca z ogromnymi projektami graficznymi raczej nie będą tu żadnym wyzwaniem, o ile wewnątrz znajdzie się odpowiednio szybki nośnik.

Obudowa na dysk zewnętrzny Delock 42620 została wyposażona w interfejs USB typu C (USB 3.2 gen 2). Wraz z nią użytkownik otrzymuje przewody USB-C do USB-C oraz USB-C do USB typu A, dzięki którym można ją bezproblemowo podłączyć do większości komputerów. W zestawie są także niezbędne akcesoria jak śrubokręt czy termopad, który pozwala na odprowadzanie ciepła do wbudowanego radiatora.

Obudowa na dysk SSD Delock 42620 jest już dostępna w sprzedaży i kosztuje około 200 zł.



Dane techniczne:



• model: 42620

• wymiary: 108 x 34 x 12 mm

• obsługiwane nośniki: M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z kluczem M lub z kluczem B+M, opartymi na technologii PCIe (NVMe)

• maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: 1,5 mm montowane po obu stronach płytki drukowanej

• chipset: JMicron JMS583

• interfejs: USB typu C, żeński (USB 3.2 Gen 2)

• obsługiwane standardy: Hot Plug, Plug & Play



Wymagania systemowe

• Android 9.0 lub nowszy

• Chrome OS 75.0 lub nowszy

• Linux z jądrem 3.18 lub nowszym

• MacOS 10.14.5 lub nowszy

• Windows 7/8.1/10

• PC lub notebook z portem USB typu C lub USB typu A



Zawartość opakowania

• kieszeń zewnętrzna M.2

• śrubokręt

• przewód USB-C do USB-C o długości ok. 50 cm

• przewód USB-C do USB typu A o długości ok. 50 cm

• okładziny termiczne

• materiały montażowe

• instrukcja obsługi