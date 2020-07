Asustor: Lockerstor 2 AS6602T - kompaktowy dysk sieciowy NAS

Asustor Lockerstor 2 AS6602T to klasyczna, dwuzatokowa konstrukcja. W sprawdzonej obudowie znalazły się komponenty nowej generacji. Dzięki temu niewielki NAS ma spełnić oczekiwania zaawansowanych użytkowników.

Asustor Lockerstor 2 AS6602T to dysk sieciowy oparty na platformie Gemini Lake Intela. Jego mózgiem jest czterordzeniowy procesor Intel Celeron. Producent sparował go z 4 GB pamięci typu DDR4-2400, którą w razie potrzeby można podwoić. Oba podzespoły mają charakteryzować się o 30% wyższą wydajnością w porównaniu do poprzednich generacji. W przypadku interfejsów sieciowych wzrost jest jeszcze większy. Producent obiecuje nawet o 150% lepsze osiągi względem sprzętów z kartami 1 Gbps.



Osiągi na miarę potrzeb



W urządzeniu NAS Asustor Lockerstor 2 AS6602T znalazły się dwie karty sieciowe 2,5 Gbps, które mogą pracować w tandemie dzięki funkcji agregacji łączy. Pozwala to uzyskać sumaryczną przepustowość do 5 Gbps. Jak obiecuje producent, podczas odczytu i zapisu można liczyć na transfery, odpowiednio, do 588 i 583 MB/s. Jeśli więc nośniki i pozostałe elementy infrastruktury dotrzymają kroku Lockerstorowi 2, możliwe jest niemal pełne wysycenie przepustowości interfejsów sieciowych.



Asustor Lockerstor 2 AS6602T, podobnie jak topowe modele, pozwala na instalację pamięci cache w formie dysków SSD M.2 NVMe. Konstrukcja posiada dwa sloty na tego typu nośniki. Producent chwali się, że jest to pierwszy dwuzatokowy NAS ze zintegrowanymi złączami M.2, a sam proces instalacji kart ma być łatwy. Na pokładzie znalazły się trzy porty USB 3.2 (gen 1). Te ostatnie można wykorzystać do rozbudowania pojemności dysku NAS z wyjściowych 32 TB do maksymalnie 224 TB.



Bezpieczeństwo przede wszystkim



Lockerstor 2 posiada również wyjście HDMI 2.0a. Użytkownik może tym samym wykorzystać dysk sieciowy jako centrum multimedialne i bezpośrednio z niego odtwarzać materiały wideo w jakości 4K. W swoich materiałach producent zwraca uwagę na wysoki poziom bezpieczeństwa, który ma być atutem Lockerstora 2. Mowa tu zarówno o odporności na czynniki zewnętrzne, takie jak wahania temperatur, wibracje czy upadki, jak i o zagrożeniach programowych.



Oparta na jądrze Linux platforma ADM jest wyposażona w szereg mechanizmów chroniących system przed atakami sieciowymi (Firewall, ADM Defender), zabezpieczających transmisję danych (serwer VPN, obsługa certyfikatów SSL, automatyczne wylogowywanie) i wewnętrzne dane (szyfrowanie AES-256, offline’owe kopie zapasowe, oprogramowanie antywirusowe ClamAV) czy kontrolujące dostęp (m.in. 2FA). To wszystko ma zapewniać nieprzerwany dostęp do danych i skutecznie chronić przed zagrożeniami typu ransomware.



Dysk Asustor Lockerstor 2 AS6602T jest już dostępny w sprzedaży. Aby go kupić należy przygotować około 2300 zł.



Dane techniczne:



• procesor: Intel Celeron J4125 2,0 GHz (4 rdzenie, do 2,7 GHz z Turbo Boost)

• pamięć RAM: 4 GB DDR4 SO-DIMM (rozszerzalna do 8 GB)

• łączność sieciowa: dwa porty Ethernet 2,5 Gbps

o przepustowość przy wykorzystaniu agregacji łączy do 588 MB/s przy odczycie i do 533 MB/s przy zapisie

• 3 porty USB 3.2 Gen 1 (jeden z przodu, dwa z tyłu obudowy)

• Wyjście HDMI 2.0a

• Obsługa szyfrowania AES-256

• Obsługa migawek przy systemie plików Btrfs

• Obsługa pamięci podręcznej SSD (2 sloty M.2)

• Obsługa trybów RAID 0/1/JBOD i pojedynczych dysków

• Możliwość instalacji 2 nośników 3,5” o pojemności do 16 TB

o Możliwość rozszerzenia do 224 TB łącznie poprzez jednostki rozszerzające (obsługa maks. 14 dysków po 16 TB każdy)

• Wsparcie dla funkcji wybudzania Wake on LAN i Wake on WAN