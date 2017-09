Delock: dwa monitory w jednym porcie

Obecnie na rynku jest już tyle różnych złącz dla monitorów, że powoli idzie się pogubić. Każdy producent chce korzystać ze swoich rozwiązań, bo są dla niego najwygodniejsze i najpraktyczniejsze. Jednym ze sposobów na radzenie sobie z taką sytuacją jest stosowanie adapterów, tzw. przejściówek. I właśnie takim urządzeniem jest Adapter Delock Thunderbolt 3 .

Adapter Delock (62708) przede wszystkim wyposażono w dwa porty Displayport, które pozwalają na jednoczesne podłączenie dwóch monitorów. Każdy z tych portów odpowiada za przesyłanie sygnału wideo oraz audio. Maksymalna prędkość transferu danych wynosi 40 Gbps. Dla porównania port USB 3.1 przesyła pliki w maksymalnie do 10 Gbps na sekundę. Różnica zatem jest kolosalna.

Rozdzielczość 4K

Urządzenie pozwala pracować z maksymalną rozdzielczością wynoszącą 4K (4096 x 2160 pikseli). Jednak w przypadku podłączenia dwóch monitorów, adapter oferuje 4K, ale z poziomem częstotliwości przetwarzania obrazu na poziomie 60 Hz. Jest to wystarczająca wartość, aby zachwycać się efektami w grach oraz filmach.

Praktyczna konstrukcja

Adapter jest urządzeniem, które z powodzeniem można umieścić za obudową komputera lub położyć obok laptopa. Wymiary nie są duże (99x60x16 mm), a 27-centymetrowy kabel pozwala na wygodne podłączenie dwóch monitorów.

Od razu gotowy do pracy

Adapter Delock Thunderbolt 3 działa na zasadzie plug&play, co oznacza że jest gotowy do pracy od razu po podłączeniu do niego urządzeń i podpięciu do komputera. Nie trzeba instalować żadnych dodatkowych sterowników, czy oprogramowania.

Thunderbolt 3 niedługo w każdym komputerze

Wejście Thunderbolt 3 zostało stworzone na podstawie implementacji PCI-Express z Display Port. Dzięki temu, technologia oferuje znacznie lepsze wyniki w testach oraz co najważniejsze i w praktyce. Firma Intel zapewnia, że Thunderbolt 3 będzie stosowany w każdym nowym komputerze.

Przejściówka Delock Thunderbolt 3 (62708) jest dostępna na rynku w cenie około 470 zł.

Dane techniczne:

• Złącze: 1 x 24-pinowy Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ męski, 2x20-pinowy Displayport żeńskie

• Szybkość transmisji danych do 40 Gbps

• Rozdzielczość do 4096x2160 pikseli, 60 Hz

• Przesyłanie wideo oraz audio

• Wymiary adaptera (DxSxW): ok. 99x60x16 mm

• Długość kabla bez złączem: ok. 27 cm

• Kolor: czarny