Plecak dla graczy - SteelSeries i Targus łączą siły

SteelSeries, producent profesjonalnego sprzętu dla graczy, oraz Targus, producent toreb na laptopy i akcesoriów do urządzeń mobilnych, zaprezentowały dziś plecak stworzony z myślą o graczach.

Plecack SteelSeries x Targus Sniper został zaprojektowany by zmieścic i chronić cały zestaw urządzeń gracza. Specjalne, wytrzymałe segmenty wewnątrz plecaka przystosowano do przenoszenia laptopa, myszek, klawiatur, słuchawek, podkładek, padów i wielu innych elementów, niezbędnych w arsenale fana elektronicznej rozrywki.

System SafePort® Sling Protection zabezpiecza laptop i pozostałe urządznia przed uszkodzeniami i wstrząsami. Materiały zastosowane na zewnątrz plecaka wykonano z wodoodpornych materiałów, a dodatkowo w zestawie znajduje się specjalny pokrowiec chroniący przed niesprzyjającą pogodą.

SteelSeries x Targus Sniper o pojemności 26 litrów zawiera:

• Główną przegrodę, w której zmieści się duża podkładka, mysz klawiatura oraz pad

• Przegrodę na laptop do 17,3” z systememSafePort® Sling Protection, który amortyzuje urządzenie i chroni je przed wstrząsami

• Miejsce na 2 pary słuchawek

• Miejsce na butelkę z wodą

• Ukrytą kieszeń na cenną zawartość, rzeczy osobiste i drobne elementy sprzętu

• Dwie odpinane saszetki – mniejszą przeznaczoną do przenoszenia kalbi, większą do schowania słuchawek

Plecak SteelSeries x Targus jest już dostępny w sklepach w Polsce, w sugerowanej cenie detalicznej 499 PLN.