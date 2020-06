Delock: czytnik kart pamięci CFexpress z interfejsem USB-C

Choć karty CFexpress są standardem m.in. w profesjonalnych lustrzankach, próżno szukać odpowiednich czytników w komputerach. Dla tych, którzy chcą wygodnie pracować z takimi nośnikami rozwiązaniem może być czytnik Delock.

Delock 91749 to niewielkich rozmiarów czytnik kart w standardzie CFexpress (CFX). Producent postawił w nim na interfejs USB 3.1 Gen 2 ze złączem USB-C. Dzięki temu jest on kompatybilny z najnowszymi urządzeniami, które mają nierzadko wyłącznie porty tego typu. Jednocześnie standard ten zapewnia przepustowość na poziomie do 10 Gbps, pozwalając na szybki odczyt i zapis danych.

Czytnik kart CFexpress Delock obsługuje nośniki korzystające z protokołu NVM Express (NVMe). Samo urządzenie nie wymaga dodatkowych sterowników. Aby rozpocząć pracę wystarczy podłączyć je do komputera wyposażonego w port USB-C lub Thunderbolt 3, a stan czytnika sygnalizuje wbudowana dioda LED.

Zainteresowani zakupem czytnika kart CFexpress Delock 91749 nie powinni musieć zbyt długo czekać - urządzenia pojawiają się w ofertach pierwszych sklepów. Cena urządzenia wynosi około 350 zł.

Dane techniczne:

• model: 91749

• wymiary (D x S x W): ok. 73 x 53 x 10 mm

• gniazdo CFexpress push to push

• interfejs USB 3.1 Gen 2 ze złączem USB-C

o szybkość transmisji danych do 10 Gbps

• obsługa kart pamięci CFexpress (CFX) z protokołem NVM Express (NVMe)

Wymagania systemowe:

• Linux Kernel 4.9.4 lub nowszy

• macOS 10.14.2 lub nowszy

• Windows 7/8.1/10

• komputer osobisty lub laptop z portem USB-C lub Thunderbolt 3