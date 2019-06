Deepcool MATREXX 70 - elegancka obudowa o wielkich możliwościach

Deepcool zaprezentował dwie nowe obudowy z serii MATREXX. Model oznaczony po prostu jako MATREXX 70, to ciekawy przykład obudowy z górnej półki, w której nie uświadczymy fabrycznie montowanych LED-ów.

Obudowa Deepcool MATREXX 70 to konstrukcja pozbawiona wszechobecnych LED-ów. Nie każdy chce przecież skorzystać z fabrycznej konfiguracji. Chociażby miłośnicy chłodzenia wodnego. Dla nich wykorzystanie montowanych fabrycznie w obudowie wentylatorów jest właściwie marginalne. W miejscu wentylatorów i tak znajdą się radiatory oddające ciepło niesione przez krążącą w zamkniętym obiegu ciecz. Nie każdy też jest fanem wielobarwnego podświetlenia. Tacy użytkownicy chętniej wybiorą właśnie model MATREXX 70.

Interesującą cechą obudowy Deepcool MATREXX 70 są jej panele boczne, które wykonano ze szkła hartowanego. Ich montaż odbywa się w dość nietypowy sposób - za pomocą specjalnego rowka i ledwie dwóch wkrętów, co umożliwia szybki i beznarzędziowy dostęp do wnętrza komputera. Jeszcze ciekawszy jest panel przedni - po naciśnięciu specjalnego przycisku na obudowie, niczym w popularnej loterii, następuje zwolnienie blokady i przedni panel zostaje przytrzymany w odchyleniu 5 stopni. By go zdemontować, wystarczy go tylko podnieść.

Obudowę Deepcool MATREXX 70 wyposażono też w specjalny uchwyt pod przednim panelem - ułatwia on montaż chłodzenia wodnego. Możemy go wymontować i bez zagłębiania się w obudowę przykręcić radiator do uchwytu, po czym po prostu włożyć całość do środka.

Nowa obudowa Deepcool MATREXX 70 została wyceniona na 270 zł.

Dane techniczne:

• Standard Midi Tower

• Standard płyty głównej: E-ATX/ ATX / mATX /mini-ITX

• Liczba slotów z tyłu: 7 + 2

• Liczba zatok na dyski 3,5”: 2

• Liczba zatok na dyski 2,5”: 2 (+2 jeśli nie są zajęte zatoki 3,5”)

• Liczba zatok na napędy optyczne 5,25”: 0

• Liczba miejsc na wentylatory:

- przód - 3 x 120 mm lub 3 x 140 mm

- góra - 3 x 120 mm lub 3 x 140 mm

- tył - 1 x 120 mm(zainstalowany)