Deco X50-PoE – zasilany poprzez PoE system WiFi mesh w standardzie WiFi 6 od TP-Link

Zanikający sygnał sieci bezprzewodowej i zbyt długie buforowanie to częste problemy w większych mieszkaniach czy domach jednorodzinnych. System Deco X50-PoE w prosty sposób pozwala rozwiązać problemy z martwymi strefami WiFi. Dodatkowo, dzięki zasilaniu PoE zmniejsza się liczba kabli potrzebnych, żeby urządzenia dobrze działały.

Model X50-PoE, tak jak inne urządzenia z rodziny Deco, pozwala na zbudowanie wydajnej sieci WiFi w dużym mieszkaniu lub jednorodzinnym domu. Wystarczy połączyć bezprzewodowo minimum dwa współpracujące ze sobą urządzenia Deco, by stworzyć na terenie całego domu jednolitą sieć WiFi wysokiej przepustowości. Deco X50-PoE wyposażone jest w zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji, które na bieżąco analizują zachowania użytkowników, ilość i standard WiFi podłączonych urządzeń klienckich i uczą się środowiska sieciowego, w celu zapewnienia optymalnej ścieżki transmisji danych w każdym momencie. Jak pozostałe urządzenia Deco, także X50-PoE jest kompatybilny z pozostałymi produktami z rodziny. Podczas przemieszczania się po domu, telefon lub tablet użytkownika płynnie przełączy się pomiędzy jednostkami Deco, bez przerywania transferu tak, aby urządzenia zawsze łączyły się z jednostką, która ma najmocniejszy i najstabilniejszy sygnał.

Deco X50-PoE pracuje w standardzie WiFi 6 i oferuje prędkości transmisji bezprzewodowej sięgające łącznie aż do 3000 Mb/s w dwóch pasmach: do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Urządzenie zostało wyposażone w szereg technologii wspomagających pracę WiFi, takich jak wsparcie dla kanału o szerokości 160 MHz (dwukrotnie szerszy niż przy WiFi 5), OFDMA oraz MU-MIMO, dzięki którym użytkownik otrzymuje zwiększoną wydajność i możliwość transmisji danych do jeszcze większej liczby urządzeń w tym samym czasie. Z kolei technologia Beamforming oraz kolorowanie BSS pozwalają na znaczne zwiększenie zasięgu i redukcję zakłóceń generowanych przez sieci bezprzewodowe w sąsiedztwie, co przekłada się na większą stabilności połączeń WiFi.

Każda jednostka Deco X50-PoE jest wyposażona w jeden port 2,5Gb/s i jeden 1Gb/s. Obydwa porty to wymienne porty WAN/LAN. Zasilana może być przewodem Ethernet za pomocą technologii PoE lub klasycznym zasilaczem DC, który znajduje się w zestawie.

Za bezpieczeństwo transmisji odpowiada szyfrowanie WPA3 oraz usługa TP-Link HomeShield, w skład której wchodzi m.in. ochrona sieci oraz podłączonych urządzeń IoT, rozbudowane funkcje kontroli rodzicielskiej oraz mechanizm QoS.

Nowy model nadaje się również do montażu na ścianie lub suficie, a w pudełku znajduje się komplet elementów montażowych. Konfiguracja i zarządzanie Deco X50-PoE są banalnie proste. Aplikacja Deco przeprowadzi nas przez cały proces krok po kroku.

Nowy model został objęty trzyletnią gwarancją producenta. Zestaw trzech urządzeń kosztuje ok. 1600zł.