D-Link zaprezentował 16-kanałowy sieciowy rejestrator wideo PoE wspierający kodowanie H.265 i rozdzielczość 4K Ultra HD

D-Link, globalny lider w monitoringu wizyjnym, wprowadził do oferty 16 kanałowy sieciowy rejestrator wideo PoE H.265 JustConnect (DNR-4020-16P) – kompleksowe i niezawodne rozwiązanie systemu monitoringu wizyjnego IP opracowane z myślą o firmach z sektora MŚP oraz korporacjach.

Wielofunkcyjny rejestrator DNR-4020-16P, wyposażony w zintegrowane porty PoE, służące do zasilania i przesyłania danych do 16 kamer, zaprojektowano w celu rozbudowanego monitorowania, wszędzie tam, gdzie to konieczne. Wsparcie H.265/HEVC (High Efficiency Video Coding) zmniejsza użycie przepustowości w całej sieci i umożliwia przechowywanie większej liczby zarejestrowanych nagrań z monitoringu bez uszczerbku dla jakości i rozdzielczości.

16 kanałowy JustConnect zapewnia elastyczny, solidny i zautomatyzowany monitoring z wieloma trybami rejestrowania wideo, w tym nagrywanie ciągłe, nagrywanie zgodnie z harmonogramem oraz nagrywanie zdarzeń. DNR-4020-16P jest dostarczany z dwoma zintegrowanymi zatokami na dyski twarde z maksymalną pojemnością do 16TB, co umożliwia bezpieczne nagrywanie i przechowywanie plików wideo. Rejestrator zapewnia także opcjonalne tworzenie kopii zapasowych na zewnętrznym dysku USB lub w sieci.

Wbudowane porty Alarm In, czujniki ruchu oraz czujniki kontaktowe można podłączyć tak, by automatycznie inicjować nagrywanie wideo. Jednocześnie porty Alarm Out umożliwiają skonfigurowanie wizualnych lub dźwiękowych alarmów. Obsługa myszy i klawiatury oraz wbudowane porty HDMI oraz VGA sprawiają, że DNR-4020-16P zapewnia monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz odtwarzanie wideo bez konieczności użycia dodatkowego komputera lub oprogramowania.

Administratorzy za pośrednictwem przyjaznego dla użytkownika interfejsu mogą korzystać nagrywania, odtwarzania oraz kontroli PTZ z jednoczesnym podglądem na żywo na 16 kanałach. Dodatkowo, bezpłatna aplikacja JustConnect+ zapewnia zdalne monitorowanie systemu na urządzeniach mobilnych, smartfonach lub tabletach.

DNS-4020-16P jest zgodny z najnowszą linią kamer Vigilance D-Linka, łącznie z modelami kopułkowymi i typu Bullet, wyposażonymi w 2/4/8 megapikselowe matryce, ze wsparciem H.265 i rozdzielczością do 4K Ultra HD. Rejestrator współpracuje także z kamerami mydlink™ wspierającymi ONVIF Profile S oraz systemem do grupowego badania temperatury (DCS-9500T), służącym do wykrywania osób z podwyższoną temperaturą.

Dostępność i cena

Więcej informacji o dostępności i cenie można uzyskać w biurze D-Link.