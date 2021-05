Cooler Master SK620 - kompaktowy “mechanik” do zabawy i pracy

Cooler Master SK620 to niskoprofilowa klawiatura mechaniczna, o wielkości 60% w stosunku do standardowej. Udoskonalona na podstawie feedbacku społeczności, ma sprawdzić się jako sprzęt do gier i pracy. Producent obiecuje, że jest wytrzymała i wydajna, wzorowo współpracuje z macOS i Windows, i nie wymaga oprogramowania by wykorzystać jej możliwości.

Klawiatura mechaniczna Cooler Master SK620 to urządzenie, które ma łączyć klasykę z nowoczesną formą. Obudowa z pokrywą ze szczotkowanego aluminium ma wielkość 60% typowej klawiatury. W jej wnętrzu kryją się niskoprofilowe przełączniki mechaniczne z poprawionymi względem poprzedniej wersji, bardziej ergonomicznymi kapslami. Użytkownicy mają do wyboru switche czerwone, niebieskie i brązowe. Zatem zarówno miłośnicy charakterystyki liniowej, jak i wyraźnego feedbacku powinni znaleźć coś dla siebie.

Każdy przycisk w klawiaturze Cooler Master SK620 ma niezależne podświetlenie, co ma dawać wręcz nieograniczone możliwości personalizacji. Użytkownicy mogą wybierać spośród palety ponad 16 milionów kolorów i szeregu efektów świetlnych przygotowanych przez producenta. Co istotne, do zmiany ustawień iluminacji czy nawet nagrywania makr nie jest potrzebne oprogramowanie. Aktualizacje da się przeprowadzić “w locie” za pomocą kombinacji przycisków, które zostały odpowiednio oznaczone.

Jeśli jednak ktoś woli skorzystać z oprogramowania, ono także jest dostępne. Aplikacja MasterPlus+ pozwala na konfigurację podświetlenia, zmianę mapowania przycisków, tworzenie i edycję makr oraz zapisywanie całych zestawów w postaci profili. Sama klawiatura Cooler Master SK620 jest napędzana przez 32-bitowy procesor ARM i obsługuje pełny N-Key rollover. Zatem niezależnie od tego, ile przycisków na raz zostanie wciśniętych, urządzenie powinno prawidłowo rozpoznać każdy z nich i wyzwolić adekwatne akcje.

Cooler Master SK620 komunikuje się z komputerem drogą przewodową. Kabel USB o długości 1,8 metra jest zabezpieczony tekstylnym oplotem. Dodatkowo jest on odłączany, co może ułatwić przenoszenie i np. czyszczenie urządzenia. Producent przygotował dwa warianty kolorystyczne urządzenia - czarny i biały.

Cena prezentowanego modelu powinna oscylować w okolicach 400 zł.

Dane techniczne:

• model: SK620

• typ: mechaniczna

• przełączniki: niskoprofilowe czerwone, niebieskie lub brązowe

• podświetlenie: pełne RGB, niezależne dla każdego przycisku

• anti-ghosting: pełny N-Key rollover

• częstotliwość próbkowania: 1000 Hz

• łączność: przewód USB-C do USB-A o długości 1,8 metra, w oplocie

• dostępne kolory: czarny i biały

• wymiary: 293 x 103 x 30,28 mm

• waga: 377 gramów

• obsługiwane systemy operacyjne: macOS i Windows od wersji 8 wzwyż

• oprogramowanie: MasterPlus+ (tylko Windows)