D-Link wprowadza wydajny i wytrzymały przemysłowy punkt dostępowy

D-Link, lider w rozwiązaniach sieciowych, wprowadza do portfolio urządzeń przemysłowych punkt dostępowy AC1200 Wave 2 DIS-2650AP. To wydajne, centralnie zarządzane rozwiązanie zapewniające niezawodne połączenia bezprzewodowe w wymagających środowiskach.

Przemysłowy punkt dostępowy AC1200 Wave 2 wyposażono w technologię

802.11ac Wave 2, z łączną przepustowością połączeń bezprzewodowych w dwóch zakresach do 1200 Mb/s. Dzięki wsparciu technologii MU-MIMO oraz Band Steering, DIS-2650AP zapewnia wielu urządzeniom szybki transfer danych i połączenia z najlepszym dostępnym pasmem.

Przemysłowy punkt dostępowy, który wyposażono w wytrzymałą obudowę, może pracować w szerokim zakresie temperatur od -20 do 65°C. DIS-2650AP ma wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 2 kV oraz ochronę ESD 15kV zapewniające nieprzerwaną pracę, nawet w przypadku przepięć lub wyładowań elektrycznych.

Wśród dostępnych trybów pracy DIS-2650AP, który zaprojektowano z myślą o łatwym dostosowaniu do zróżnicowanych środowisk sieciowych, są: punkt dostępowy, WDS z punktem dostępowym, WDS Bridge oraz klient bezprzewodowy.

DIS-2650AP może być zamontowany na szynie DIN lub przytwierdzony do ściany, z zasilaniem wykorzystując technologię PoE (Ethernet) lub z gniazdka, co pozwala umieścić go w wielu trudno dostępnych miejscach i udostępniać połączenia tam, gdzie to konieczne.

Przemysłowy punkt dostępowy AC1200 Wave 2 pracuje jako samodzielne urządzenie lub jest zarządzany przez bezpłatne oprogramowanie do centralnego zarządzania - Nuclias Connect lub Nuclias Connect Hub. Rozwiązania Nuclias zapewniają administratorom zdalne monitorowanie i konfigurację sieci.

DIS-2650AP to element rozbudowanego portfolio przemysłowych rozwiązań sieciowych D-Linka obejmującego przełączniki Ethernet oraz routery M2M VPN, zapewniających pełny zakres połączeń w wymagających środowiskach.

Główne funkcje

• Przepustowość z szybkim transferem do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz 867 Mb/s w paśmie 5 GHz

• Szeroki zakres temperatur pracy (od -20 °C do + 60 °C) z wbudowanym zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym 2 kV oraz ochroną ESD 15kV

• Możliwość pracy jako samodzielny punkt dostępowy lub element skalowalnego wdrożenia składającego się z wielu urządzeń

• Łatwe zarządzanie za pomocą bezpłatnego oprogramowania do centralnego zarządzania Nuclias Connect lub Nuclias Connect Hub.