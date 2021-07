D-Link prezentuje szybkie bezprzewodowe mosty o zasięgu do 20 km

D-Link, lider w rozwiązaniach sieciowych, poinformował o nowych urządzeniach w portfolio rozwiązań sieciowych. Nowe mosty dalekiego zasięgu, modele - Wireless AC (DAP-3711) o zasięgu do 5km oraz Wireless AC (DAP-3712) o zasięgu do 20 km, zaprojektowano z myślą o szybkich i stabilnych połączeniach wszędzie tam, gdzie występują problemy z jakością połączeń, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich.



Mosty wyposażono w najnowsze technologie umożliwiające udostępnianie sygnału sieci bezprzewodowej na dużych odległościach. Wbudowane anteny kierunkowe o dużym zysku, 15 dBi dla DAP-3711 oraz 23 dBi dla DAP-3712, zapewniają sygnał sieci bezprzewodowej, porównywalny z dostępem przez sieć kablową na odległościach do 5 oraz 20 km. To zapewnia bezprzewodowy dostęp do sieci i bezproblemowe korzystanie z systemów monitoringu wizyjnego w miastach lub miasteczkach oraz na odległych obszarach wiejskich.

Modele DAP-3711 oraz DAP-3712, które zapewniają połączenia z szybkością do 867 Mb/s, zaprojektowano w technologii TDMA, z filtrowaniem zakłóceń poprzez utworzenie harmonogramu dla klientów i punktów dostępowych mostu.

Transmisje są przydzielone do przedziałów czasowych, co wyklucza kolizje danych i zmniejsza zakłócenia, a to przekłada się na większą dostępność oraz przepustowość. Nowe mosty bezprzewodowe mają wbudowane 128-bitowe szyfrowanie klasy Personal oraz Enterprise zwiększające poziom zabezpieczeń.

DAP-3711 oraz DAP-3712 są odporne na wodę i kurz, dzięki zastosowaniu obudów klasy IP66, zostały także wyposażone w ochronę przeciwprzepięciową 8 kV. Rozwiązanie zapewnia ochronę sieci w każdych warunkach pogodowych i trudnych warunkach środowiskowych oraz umożliwia wdrożenie DAP-3711 i DAP-3712 wszędzie tam, gdzie konieczne jest zagwarantowanie stabilnie działających połączeń.

Nowe mosty bezprzewodowe wspierają PoE (Power-over-Ethernet) i są dostarczane wraz z injectorami PoE. To przyspiesza instalację urządzeń bez konieczności korzystania z dodatkowych źródeł zasilania, a do zestawiania połączeń można użyć pojedynczego kabla Ethernet.

Główne funkcje

• Możliwość bezprzewodowego łączenia sieci do 5 km oraz do 20 km

• Anteny kierunkowe o dużym zysku zapewniają szybkie i stabilne połączenia bezprzewodowe na dużym obszarze

• Duża szybkość połączeń i dobre pokrycie sygnałem sieci z filtrowaniem zakłóceń, dzięki zastosowaniu technologii TDMA

• Odporna na wilgoć i kurz obudowa klasy IP66 umożliwia wdrożenia w trudnych warunkach środowiskowych

• Power over Ethernet ułatwia instalację, dzięki możliwości użycia jednego kabla dla zasilania i przesyłania danych

• Ochrona przeciwprzepięciowa 8 kV zabezpiecza sieć przed niespodziewanymi przepięciami, np. wyładowaniami atmosferycznymi

• Szybki transfer Wireless AC do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz

• 128-bitowe szyfrowanie Personal oraz Enterprise