D-Link rozbudowuje portfolio kamer Vigilance o modele z rozdzielczością 4K UHD oraz obsługą H.265 HEVC

D-Link, globalny lider w rozwiązaniach bezpieczeństwa i monitoringu odświeżył swoją popularną linię kamer monitoringu wizyjnego – Vigilance. Nowe kamery, przeznaczone do monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynków, oferują rozdzielczość do 4K Ultra HD. To idealne rozwiązanie dla firm sektora MŚP oraz korporacji, które poszukują przystępnego cenowo monitoringu na profesjonalnym poziomie.

Nowe modele Vigilance to kamery kopułkowe i typu bullet 8MP, 4MP oraz 2MP, przeznaczone do monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynków, z rozdzielczościami odpowiednio do 3840 x 2160, 2592 x 1520 oraz 1920 x 1080.

Obsługa kompresji wideo H.265/HEVC (High Efficiency Video Coding) zmniejsza zapotrzebowanie na przepustowość i umożliwia przechowywanie większej liczby wideo bez kompromisów w jakości lub rozdzielczości obrazu.

Kamery, które zostały wyposażone w odporne na warunki pogodowe obudowy zgodne z normą IP66, umożliwiają monitorowanie w zakresie temperatur od 30°C do 50°C, dzięki czemu mogą pracować w trudnych warunkach środowiskowych. Kamery kopułkowe są dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami dzięki zastosowaniu obudów zgodnych z klasą ochrony mechanicznej IK10.

Nowe modele, które zaprojektowano z myślą o prowadzeniu całodobowego monitoringu, umożliwiają podgląd do 30 metrów nawet w całkowitej ciemności. Dodatkowo funkcje takie, jak redukcja szumów 2D/3D oraz WDR (Wide Dynamic Range) pozwalają na instalację w środowiskach charakteryzujących się trudnymi warunkami oświetleniowymi - magazynach lub wejściach do budynków. Jednocześnie praca kamer jest wspierana przez bardzo czułe czujniki LowLight+, umożliwiające monitoring w kolorze, nawet w ekstremalnie trudnych warunkach oświetleniowych.

Nowe modele kamer mają też wbudowaną obsługę PoE, zgodną ze standardem 802.3af, co upraszcza instalację, dzięki dostarczaniu zasilania i połączeń sieciowych przez pojedynczy standardowy kabel Ethernet.

Wraz z kamerami dostępne są narzędzia D-Link do nagrywania wideo oraz zarządzania. Bezpłatne oprogramowanie do zarządzania wideo D-ViewCam umożliwia nagrywanie i odtwarzanie wideo z wielu kamer. Natomiast D-ViewCam Plus oferuje funkcję inteligentnej analityki wideo, wykrywającej obecność i granice oraz zliczanie ludzi i pojazdów. Kamery są w pełni kompatybilne z nowym kontrolerem Nuclias Connect Hub Plus (DNH-200), zapewniającym centralne zarządzanie siecią oraz lokalne przechowywanie zarejestrowanych plików wideo dostępnych także przez chmurę. DNH-200 umożliwia jednoczesny podgląd i nagrywanie z 20 kamer oraz centralne zarządzanie 50 punktami dostępowymi Nuclias Connect.

Nowe modele Vigilance:

• Zewnętrzna kamera kopułkowa DCS-4618EK - 8 megapikseli H.265

• Zewnętrzna kamera kopułkowa DCS-4614EK - 4 megapiksele H.265

• Zewnętrzna kamera kopułkowa DCS-4612EK - 2 megapiksele H.265

• Zewnętrzna kamera typu bullet DCS-4718E - 8 megapikseli H.265

• Zewnętrzna kamera typu bullet DCS-4714E - 4 megapiksele H.265

• Zewnętrzna kamera typu bullet DCS-4712E - 2 megapiksele H.265