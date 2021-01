Czy warto kupić karnet bojowy do Fortnite?

Jednym z najbardziej ekscytujących aspektów każdego nowego sezonu w Fortnite jest oczywiście karnet bojowy. Nie tylko dlatego, że jest on pełen nowych przedmiotów kosmetycznych, ale także dlatego, że właśnie one mogą zmienić klimat całej gry. Ta gra się nie zatrzymuje, a sposobu jej rozwijania i prowadzenia inne firmy mogłyby się od Epic Games naprawdę uczyć.

My tutaj postanowiliśmy jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, czy karnet bojowy jest wart swojej ceny? Żeby to sprawdzić po prostu spójrzmy na karnet bojowy dla sezonu 5. To pozwoli uzyskać nam konkretną odpowiedź. Karnet Bojowy zapewnia szereg nagród, a także możliwość wzięcia udziału w ekskluzywnych wyzwaniach, których ukończenie również wiąże się ze zdobyciem prezentów. Zdecydowana większość graczy nie używa domyślnego wyglądu postaci, a skinów - oznacza to, że przynajmniej raz kupili przepustkę.

Sezon 5 – Zero Point Battle Pass

Fortnite przedstawia zupełnie nową skórkę zorientowaną na galaktykę wraz z kultową postacią z Gwiezdnych Wojen, którą wielu rozpozna - galaktycznego łowcę Mando z Disney’owskiego The Mandalorian. Nie tylko to, ale towarzyszy mu często zapamiętany, ulubiony przez fanów mały Yoda (lub Grogu dla zagorzałych fanów). Dla wielu ta skórka Mando z pewnością wystarczy, aby uzasadnić cenę przepustki bojowej - w samym zwiastunie żartują o tym, ile „kredytów” potrzeba, aby przekonać Mando do pojawienia się w grze.

Jednak powiedzmy coś więcej na ten temat.

Wraz z Mando otrzymujesz dostęp do sześciu innych unikalnych, jednorazowych skórek postaci - od odzianego w złoto gladiatora po żywy stos naleśników… nieźle, co? Programiści uwielbiają się bawić!

Oprócz elementów kosmetycznych karnet bojowy zapewnia również możliwość odzyskania 1500 V-dolców po prostu grając w grę, podnosząc poziomy i wykonując wyzwania.

Możliwość odzyskania tych 1500 V-dolców sprawia, że karnet bojowy jest warta o wiele więcej, biorąc pod uwagę, że sam pakiet kosztuje tylko 950 V-dolców - co oznacza, że jeśli jesteś zapalonym graczem, będziesz w stanie zdobyć kolejny karnet bojowy lub inne kosmetyki za cenę wspomnianego karnetu. W sklepie znajdziesz kilka pakietów V-dolców, a najtańszy, który pozwoli ci na kupno Karnetu Bojowego, zawiera 1000 V-dolców, czyli o 50 więcej, niż potrzebujesz.

Wsparcie zawsze możliwe

Odkładając na chwilę kosmetyk i V-dolce, zakup karnetu bojowego niesie za sobą także kolejne konsekwencje.

Biorąc pod uwagę, że Fortnite jest grą typu free-to-play, to Epic oczywiście uzyskuje zyski tylko ze sprzedaży wszelkich dodatków, czyli kosmetyków, v-dolców, towarów itp. Oznacza to, że kupując karnet bojowy, będziesz wspierać całą ekipę stojącą za stworzeniem tej niesamowitej gry i zapewniać, że zespół Epic będzie w stanie utrzymywać serwery i nadal wydawać nowe, bogate treści w odległej przyszłości.

Oznacza to, że jeśli jesteś zapalonym graczem Fortnite, który czerpał wiele godzin przyjemności z gry, to kupowanie karnetów bojowych za pomocą V-dolców od czasu do czasu, będzie miało duże znaczenie dla zespołu tworzącego tę niesamowitą grę.

Krótko mówiąc, dla miłośników gry te karnety bojowe w Fortnite to naprawdę świetny i opłacalny wydatek. Zapewniają jedne z najlepszych, wyjątkowych i ekskluzywnych przedmiotów kosmetycznych, a jednocześnie okazują wsparcie dla zespołu Epic. Dla fanów gry oznacza to, że karnety bojowe są warte znacznie więcej niż zaledwie 10 dolarów, które należy zapłacić. Dla nowych graczy, oraz tych których pojawiają się w grze tylko okazjonalnie karnety bojowe nie są obowiązkowe, ponieważ nie zmieniają one samej rozgrywki tak bardzo. Pamiętaj jednak, że jeżeli będziesz ciężko pracował nad wyzwaniami, wystarczy, że tylko raz wydasz prawdziwe pieniądze, bo zawsze będziesz miał dość V-dolców, aby kupić nowy Karnet.

Ale z drugiej strony, jeśli jesteś wielkim fanem Mandalorian lub któregokolwiek z innych dodatków z karnetu bojowego, może to być świetny sposób, aby cieszyć się jeszcze lepszą zabawą, którą Fortnite oferuje w zasadzie natychmiast.

Jeżeli grasz w Fortnite i szukasz sposobu na szybkie wspinanie się w rankingach to zastanów się nad dostępnymi usługami wspomagającymi tzw. boosting services lub kontami na sprzedaż tj. accounts for sale – na niektórych z nich są dostępne ekskluzywne skórki, które mogłeś przegapić w przeszłości.