Pokoloruj dom z TP-Link: inteligentna żarówka LED z paletą barw RGB

Z energooszczędną żarówką TP-Link Tapo L530E w prosty i wygodny sposób możesz zbudować niezwykły klimat w swoim domu. Posiada ona bogatą paletę barw, dzięki której stworzysz odpowiedni nastrój, wyeksponujesz walory wnętrza mieszkania, oświetlisz jego najpiękniejsze detale, a także obniżysz zużycie energii oraz… odstraszysz złodzieja.

Żarówka LED Tapo L530E umożliwia zarówno stworzenie romantycznego nastroju przy kolacji, jak

i uzyskanie kinowej atmosfery pasującej do trzymającego w napięciu thrillera. Dzięki delikatnemu światłu

z łatwością ukołyszesz dziecko do snu, a wieczorny relaks uprzyjemnisz sobie delikatnym półmrokiem.

A jeśli do pracy potrzebujesz jasnego, silnego oświetlenia zmiana trybu zajmie ci zaledwie kilka sekund.

Energooszczędna żarówka od TP-Link to świetne rozwiązanie dla roztargnionych i zapracowanych osób, które czasem w pośpiechu zapominają o wyłączeniu światła przed wyjściem z domu. Nawet jeśli przydarzy Ci się taka sytuacja będziesz mógł łatwo to naprawić - smart żarówką możesz zarządzać z każdego miejsca, gdziekolwiek będziesz. Wystarczy, że skorzystasz z zainstalowanej na smartfonie lub tablecie aplikacji Tapo, dzięki której możesz zarządzać żarówką i dostosowywać jasność oświetlenia w zależności od potrzeb czy pory dnia. Aplikacja pozwala także śledzić zużycie energii oraz ustawić harmonogram działania żarówki. Tapo L510E nie wymaga innych urządzeń, wystarczy jej sieć bezprzewodowa. Jej moc porównywalna jest z 60W klasycznej żarówki. Posiada standardowy gwint E27.

Jeśli zależy Ci na tym, by imprezy z rodziną i przyjaciółmi w Twoim domu zyskały niezwykłą oprawę świetlną, a jednocześnie nie chcesz w czasie spotkania tracić czasu na zabawę ustawieniami, to Tapo L530E jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Ponieważ żarówka posiada możliwość zapisywania wybranych scen, wystarczy, że zaplanujesz idealne ustawienie, stworzysz harmonogram oraz zapiszesz go pod wybraną nazwą. Resztą zajmie się już sama żarówka.

Możliwość utworzenia harmonogramów w aplikacji Tapo, umożliwi także zaplanowanie włączenia

i wyłączenia oświetlenia pod nieobecność domowników. Tryb „Poza domem” sprawi, że światło zapali się

i zgaśnie o przypadkowych porach, co sprawi wrażenie, jakby ktoś przebywał w domu. Światła zapalające się w różnym czasie oraz w różnych pomieszczeniach domu, mogą skutecznie odstraszyć potencjalnego włamywacza. Dodatkowo Tapo L530E posiada rytm dobowy więc możesz ją ustawić tak, aby automatycznie dostosowywała natężenie i temperaturę oświetlenia do światła naturalnego.

Co ciekawe, Tapo L530E możesz zarządzać głosowo! Wystarczy, że zintegrujesz ją z Amazon Alexa czy Asystentem Google, aby wyłączyć lampę w sypialni, nie wychodząc z ciepłego łóżka, czy zmienić jasność oświetlenia w salonie.

Konfiguracja żarówki jest banalnie prosta, wystarczy połączyć ją z domową siecią Wi-Fi i podążać za wskazówkami w aplikacji. Zaawansowana technologia LED sprawia, że żarówka Tapo L530E jest mniej energochłonna niż większość żarówek tego typu — pobiera tylko 8,7 W przy jasności na poziomie 806 lm (odpowiednik 60 W). Dzięki temu Twoje rachunki za energię będą jeszcze niższe!

Żarówka została objęta trzyletnią gwarancją producenta, a jej cena to ok. 60 zł.