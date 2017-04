Czy NAS może skrócić kolejki do urzędów i szpitali?

Dyski sieciowe NAS przeznaczone są nie tylko do użytku prywatnego czy w biznesie, ale także we wszelkiego typu instytucjach publicznych. Jak więc NAS może się przysłużyć urzędom, szpitalom czy szkołom?

Często narzekamy na opieszałość urzędów. Urzędnicy z kolei tłumaczą się problemami rodzącymi się z nadmiernej biurokracji. Tymczasem NAS, pełniący rolę serwera, powinien usprawnić obieg danych i umożliwić błyskawiczny dostęp do potrzebnych plików. Co więcej, wszelkie drażliwe informacje dotyczące mieszkańców znajdują się na zabezpieczonych dyskach lub w chmurze, szyfrowanych specjalnym, trudnym do złamania algorytmem.

Gdy liczą się sekundy

W szpitalach przydatność NAS-a może być jeszcze większa. Lekarz może w każdej chwili sprawdzić przy pomocy urządzenia mobilnego kartotekę pacjenta. W sytuacji, gdy liczy się każda sekunda, błyskawiczne dotarcie do informacji może nawet uratować komuś życie.

Przyjazna szkoła

W szkole z kolei, oprócz wymienionych już zalet związanych z łatwym dostępem do danych, NAS może wprowadzić bardzo pozytywne zmiany dla samych uczniów. Wyobraźmy sobie taką sytuację: jedno z dzieci ma problemy ze zdrowiem i często choruje, w skutek czego jest zmuszone do przepisywania lekcji od kolegów. A jeśli ów kolega nie zapisał wszystkiego, przez roztargnienie pomijając naprawdę ważną część, albo gryzmoli w zeszycie i ciężko rozczytać jego słowa? Tymczasem wystarczy, by każda klasa miała założoną osobną grupę na NAS-ie, gdzie nauczyciel mógłby wrzucać notatki z lekcji.

Lekcja na żądanie

Co więcej, nowoczesne szkoły coraz częściej zezwalają nauczycielom na nagrywanie zajęć, które następnie dostępne są jako wideo na żądanie (VOD). Jednak taka usługa wymaga nie tylko szybkiego transferu, ale i częstych backupów jak i stałej dostępności. Wszystkie te cechy powinny gwarantować właśnie dyski sieciowe NAS.

Bezpieczna placówka

Dodatkowo we wszystkich wspomnianych instytucjach, NAS może pełnić także rolę centrum monitoringu. Przykładowo produkty Asustora posiadają licencję na cztery kamery, z możliwością dokupienia kolejnych (maksymalnie 25). W ten sposób osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo danej placówki mogą obserwować obraz z kamery na wyświetlaczu urządzenia mobilnego, o każdej porze i przebywając w dowolnym miejscu.

Patrząc w przyszłość

To tylko niektóre z przykładów zastosowania dysku sieciowego NAS w instytucjach publicznych. Po jeszcze dokładniejszym zapoznaniu się z tematem każdy dyrektor szpitala, szkoły, czy osoba stojąca na czele danego urzędu przyzna, iż zakup NAS-a może się okazać naprawdę udaną inwestycją.