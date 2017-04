Neffos X1 – trzecia seria smartfonów debiutuje na polskim rynku

Pierwszy z zaprezentowanych na ubiegłorocznych targach IFA w Berlinie smartfonów z nowej serii marki Neffos trafił do sprzedaży. Neffos X1 to doskonałe połączenie stylowego designu, dobrego wykonania, wydajności i bezpieczeństwa.

„Nowa seria Neffos X to mieszanka technologii i stylowego designu. Smartfony te zostały stworzone z myślą o funkcjach, które pozwolą naszym klientom być bliżej wszystkich i wszystkiego dookoła nich” – mówi Jeffrey Chao, współzałożyciel i prezes TP-Link.

Smartfon został wykonany z wysokiej jakości materiałów. Metalowa obudowa sprawia, że telefon jest przyjemny w dotyku i dobrze się prezentuje. Jej wyróżniającym elementem jest podwójnie zakrzywiony tył, zapewniający wygodę i pewny chwyt. Zaokrąglone krawędzie poprawiają ergonomię urządzenia. Dzięki temu obsługa Neffosów X1 przy użyciu jednej ręki nie sprawia żadnych problemów, w przeciwieństwie do innych telefonów o podobnych rozmiarach.

Neffos X1 może pochwalić się jednymi z najwęższych krawędzi na rynku, zaledwie 2,95 mm. Znalazł się na niej między innymi przełącznik wyciszania urządzenia. Jest to cecha, która wyróżnia Neffosa na tle konkurencji. Nowe modele mają także bardzo wąską ramkę wokół ekranu o szerokości jedynie 0,6 mm. Pod nią zostały umieszczone fizyczne przyciski. Oznacza to, że aż 76% panelu telefonu zajmuje wyświetlacz.

Neffos rozumie, jak ważna jest wygoda i bezpieczeństwo korzystania z urządzeń mobilnych, dlatego seria X posiada czytnik linii papilarnych. Dzięki niemu możesz odblokować telefon w zaledwie 0,2 sekundy, przykładając palec do sensora w tylnej części telefonu. Za jego pomocą możesz również zabezpieczać poszczególne aplikacje np. bankowe czy social media, dostęp do zdjęć itp. Kolejnym praktycznym i super wygodnym zastosowaniem czytnika jest używanie go do robienia selfie.

5’ wyświetlacz jest lżejszy i cieńszy od tradycyjnych paneli w smartfonach. Zapewnia precyzję potrzebną przy grach oraz oszczędza baterię. Doskonała jakość obrazu to efekt wysokiego kontrastu kolorów wyświetlacza oraz dużych kątów widzenia. Dzięki nim smartfony Neffos X1 świetnie sprawdzą się podczas grania, oglądania filmów czy robienia zdjęć.

Smartfony mają tylny aparat 13MP z sensorem Sony, matrycą BSI (backside illumination), soczewką 5P i funkcją PDAF (phase-detection auto-focus) o szybkości 0,2 s. Przesłona f/2.0 umożliwia robienie ostrych zdjęć przy słabym oświetleniu. Neffos X1 posiada tryb wspomagający robienie zdjęć w nocy, a także HDR, samowyzwalacz i zdjęcia panoramiczne. Telefony są także wyposażone w aparat selfie 5MP oraz tryb upiększania działający już w trakcie robienia zdjęć. Dzięki temu selfie są jeszcze ładniejsze.

Za szybką pracę i wydajność smartfona odpowiada ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P10, wspomagany 2 GB pamięci RAM oraz 16GB wewnętrznej pamięci z możliwością rozszerzenia za pomocą kart microSD do 128GB.

Telefony Neffos X1 działają w oparciu o zmodyfikowany system Android 6.0 Marshmallow. Zapewnia on maksymalną wygodę, dłuższą pracę na baterii oraz płynne działanie nawet przy wielu uruchomionych aplikacjach i grach. W najbliższym czasie planowana jest aktualizacja do Androida 7.0.