Creative MUVO Go: Przenośny głośnik z Bluetooth 5.3

Firma Creative Technology wprowadza na rynek mobilny głośnik bluetoth Creative MUVO Go. Jest to najnowszy bezprzewodowy głośnik ze znanej i lubianej serii MUVO. Creative postarał się zachować jakość dźwięku z poprzednich wersji a dodatkowo zadbał o jakość i wytrzymałość głośnika.



Parametry najnowszego bezprzewodowego głośnika od Creative jak zawsze są na wysokim poziomie. Creative MUVO Go został zaprojektowany z myślą o wysokiej klasie wytrzymałości. Wodoodporność z certyfikatem IPX7, pyłoszczelność, gumowana obudowa udowadnia, że dostajemy produkt o wysokiej klasie wytrzymałości w trudnych warunkach, np. na plaży, wycieczkach górskich, podczas jazdy na rowerze itp. W głośniku zastosowano wydajne akumulatory, które umożliwiają pracę na jednym ładowaniu nawet do 18 godzin. Głośnik jest smukły i wyjątkowo lekki, jego waga to zaledwie 570 gram. W zestawie znajdziemy smycz, która umożliwi nam umocowanie głośnika do plecaka, roweru lub paska. Dzięki Bluetooth 5.3 użytkownicy będą się cieszyć bezproblemowym parowaniem, mocnym i stabilnym połączeniem bezprzewodowym.



Za dźwięk odpowiadają dwa pełnozakresowe przetworniki neodymowe o mocy 10W każdy. Cała konstrukcja wytwarza moc akustyczną na poziomie 20W w RMS, a w szczycie nawet do 40W mocy. Za niskie tony odpowiadają dwa pasywne radiatory basowe. Urządzenie, jak i w poprzednich wersjach, można sparować uzyskując dźwięk w pełni stereofoniczny. Głośnik został tak zaprojektowany, by mógł pracować w pozycji poziomej i pionwej, zawsze zapewniając dobry czysty i zbalansowany dźwięk. Głośnik będzie dostępny w trzech kolorach, niebieskim, czarnym i zielonym.

Ceny i dostępność

Creative MUVO Go kosztuje 349 zł i jest dostępny w oficjalnym sklepie Creative.