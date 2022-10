Evnia – nowa seria monitorów i akcesoriów dla graczy od Philipsa

MMD − producent monitorów marki Philips – zaprezentował nową serię monitorów i akcesoriów o nazwie Evnia. Jest ona skierowana do graczy, którzy cenią swój indywidualizm i poszukują sprzętów, które trafią w ich gusta pod kątem wyglądu.

Słowo Evnia (greckie: Εύνοια) składa się ze słów eu (dobro) i nous (umysł), co dosłownie oznacza "dobrze myślący" i "mądrze myślący". Evnia jest używane jako słowo oznaczające zainteresowanie, aby wspierać i chronić kogoś lub coś. Często używa się go w kontekście szczęścia. Każdy może być graczem, a Evnia, wierna swojej nazwie, wspiera radość z gry dla wszystkich.

Pomimo dużego zróżnicowania graczy na świecie, stereotyp jakoby granie na komputerze było rozrywką dla nastolatków wciąż dominuje. Aby stworzyć inkluzywną społeczność graczy potrzebna jest marka, która rozumie potrzeby każdego z nich i szanuje ich różnorodność. Zaczynając od stylistyki wykonania, Evnia wyróżnia się z tłumu monitorów nastawionych jedynie na topową specyfikację. Wyrafinowane wzornictwo tej serii pasuje do każdego otoczenia, stanowiąc doskonały dodatek zarówno do salonu, jak i do pokoju doświadczonego gracza.

– Philips wierzy, że radość z gry powinna być dostępna dla każdego. Naszym celem w przypadku Evnia jest zapewnienie wszystkim graczom monitorów i akcesoriów, które pozwolą czerpać jak najwięcej przyjemności z każdej rozgrywki. Chodzi tutaj zarówno o wydajność, grafikę, jak i o ogólne wrażenia z użytkowania. Evnia ma sprawić, by gracze mogli pozostać w pełni autentyczni oraz odnaleźli pierwotną radość z grania – mówi Xeni Bairaktari, Global Marketing Lead i Senior Brand Manager EU w MMD Monitors & Display

Pierwszy dostępny model: Philips Evnia 34M2C7600MV

Pierwszy z modeli Evnia nosi nazwę 34M2C7600MV. Monitor ten został wyposażony w matrycę o proporcjach 21:9 z podświetleniem mini-LED, wyświetlającą obraz w rozdzielczości 3440 x 1440 px przy odświeżaniu 165 Hz. Wyświetlacz ma 1152 strefy wygaszania i jest zgodny ze standardem HDR 1400. Z tyłu obudowy zamontowano w nim podświetlenie Ambiglow, które synchronizuje swój kolor i natężenie z obrazem wyświetlanym na ekranie. Płynność rozgrywki na tym monitorze zawdzięczana jest niskiemu input lagowi i technologii Adaptive-Sync.

Philips Evnia 34M2C7600MV został wyposażony w wielofunkcyjne złącze USB-C oraz przełącznik KVM, dla łatwiejszego korzystania z dwóch źródeł sygnału obrazu. Za wygodę użytkowania odpowiedzialna jest tutaj również regulowana podstawa, pozwalająca na dowolne ustawienie pozycji monitora.

W przyszłości zobaczymy również inne modele monitorów z serii Evnia: 42M2N8900 (42-calowy płaski ekran OLED), 34M2C8600 (34-calowy zakrzywiony ekran QD OLED) oraz 27M2C5500W (27-calowy zakrzywiony ekran VA).

Ofertę uzupełnią akcesoria: Dwie klawiatury (SPK8508 i SPK8708), dwie myszy (SPK9508 i SPK9708), dwa zestawy słuchawkowe (TAG5208 i TAG7208) oraz podkładka pod mysz (SPL7508).

Dostępność i cena

Philips Evnia 34M2C7600MV będzie dostępny w sklepach od grudnia w sugerowanej cenie 9 911 zł.

Philips Evnia 42M2N8900, 34M2C8600 i 27M2C5500W będą dostępne w połowie stycznia 2023 roku. Ceny odpowiednio wynoszą 9 384 zł, 8 857 zł oraz 2 773 zł.

Wszystkie akcesoria będą dostępne od czerwca 2023 roku.