Creative Live! Cam Sync 4K: Kamera z przetwornikiem Sony 4K UHD 8 MP, Twórz, Streamuj, Pracuj w 4K

Creative Technology wprowadza do sprzedaży kamerę internetową Creative Live! Cam Sync 4K. Najnowsze urządzenie od Creative zostało wyposażone przez producenta w przydatne funkcje, które powinny zaspokoić potrzeby i oczekiwania osób pracujących zdalnie, uczących się w domu, jak i początkujących streamerów, którym zależy na dobrym obrazie i komunikacji.

Dzięki wydajnemu przetwornikowi obrazu Sony 4K UHD 8 MP*, regulacji tylnego podświetlenia, jasnemu obiektywowi szerokokątnemu 95°, kamera internetowa od Creative może zarejestrować więcej w kadrze, zapewnić krystalicznie czysty obraz nawet przy słabym oświetleniu i płynnym kadrowaniu w szybkość do 40 FPS. Sprzęt skierowany jest dla streamerów i każdego, kto chce przenieść jakość wideo na wyższy poziom.

Dla zapewnienia wysokiej jakości i krystalicznej czystości rozmów producent umieścił w urządzeniu dwa dookólne mikrofony typu MEMS, które są wspomagane przez autorskie, inteligentne oprogramowanie SmartComms. Za pomocą praktycznego suwaka, umieszczonego na górnej części kamery, możesz używać funkcji wyciszania i sterować połączeniem podczas rozmów.

Creative Live! Cam Sync 4K jest kompatybilna z systemami zgodnymi z certyfikatem UVC i wymaga tylko dostępnego portu USB typu A. Kamera jest prosta i wygodna w obsłudze, nie wymaga instalowania dodatkowych sterowników i działa natychmiast po podłączeniu do USB na komputerach PC lub Mac. Kamerka zapewnia wysokiej jakości obraz 4K UHD, którego rozdzielczość to nawet 3840x2160. Obsługiwane są również inne rozdzielczości, w tym 2K QHD, 1080p FHD i inne. Kamera jest wyposażona w klips montażowy, który zapewnia użytkownikom większą elastyczność w znalezieniu najlepszego kąta widzenia. Dodatkowo w klipsie znajduje się gwint, do którego możemy podłączyć większość standardowych statywów. Pierścień obiektywu służy do płynnej regulacji ostrości kamery internetowej. Zintegrowana osłona obiektywu oferuje ochronę przed niepożądanym dostępem do kamery internetowej za pomocą oprogramowania szpiegującego, co umożliwi Ci zachowanie pełnej prywatności.

Dzięki najnowszemu zestawowi oprogramowania SmartComms zestaw Live! Cam Sync 4K oferuje inteligentniejszy i łatwiejszy sposób komunikacji online. Zupełnie nowa funkcja VoiceDetect umożliwia użytkownikom swobodne mówienie bez zakłóceń, ponieważ mikrofon automatycznie włącza się lub wyłącza w oparciu o technologię wykrywania głosu. Funkcja Noise Clean-out ma za zadanie redukcję niepożądanych szumów statycznych w tle podczas połączeń wideo. Wszystkie te funkcje są dostępne w najnowszej aplikacji Creative, którą można pobrać na dowolną platformę z systemem Windows 10/11. Dzięki aplikacji możemy dostać się do zaawansowanych ustawień kamery takich jak jasność/kontrast, balans bieli i kompensacja podświetlenia.

Zastosowane technologie w kamerze zapewniają czystą, niezakłóconą komunikację, łatwą konfigurację, kompatybilność z popularnymi aplikacjami do wideokonferencji, takimi jak Zoom, Skype, Microsoft Teams, Cisco WebEx, Google Meet, Facebook Messenger i innymi.

W Creative Live! Cam Sync 4K dzięki m.in. kompensacji oświetlenia tła, szerokokątnemu obiektywowi pozwalającemu na ustawienie kąta widzenia 95°, w pełni regulowanej rotacji horyzontalnej 360° i nachyleniu 30° oraz podwójnym mikrofonom można uchwycić każdą chwilę na wyrazistym obrazie, oraz tworzyć profesjonalne treści wideo.

Cena i dostępność.

Kamera Creative Live! Cam Sync 4K można kupić w cenie 289 zł i jest dostępna na stronie Creative.com.