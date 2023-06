Cooler Master ujawnia swoje innowacje technologiczne podczas targów Computex 2023

Podczas trwających właśnie targów Computex Cooler Master zaprezentował szereg innowacyjnych rozwiązań technicznych związanych ze stylem życia. Wśród nowych produktów są zestawy chłodzące, a także peryferia dla graczy.

MasterLiquid 360 Ion to nowoczesne chłodzenie składające się z wydajnej chłodnicy, 2,1-calowego konfigurowalnego ekranu LCD, a także ze zmodernizowanej dwukomorowej pompy i trzech wentylatorów Mobius 120P ARGB. Jak twierdzi producent, ten flagowy model zapewnia nowy wymiar wydajności chłodzenia i możliwości wyświetlania, które zachwycą entuzjastów technologii.



MasterLiquid 360 Atmos to chłodzenie wodne reklamowane hasłem “Ekologia spotyka się z wysoką wydajnością”. Zestaw ten został częściowo wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu. Atmos ma zapewnić zwiększoną wydajność chłodzenia, jednocześnie dostosowując się do żywego, konfigurowalnego oświetlenia dzięki adresowalnemu podświetleniu RGB Gen 2.



MK770 Hybrid to bezprzewodowa klawiatura, która ma reprezentować idealne połączenie estetyki i wydajności. Dzięki wymienialnym przełącznikom mechanicznym Kailh Box V2, konstrukcji typu Gasket i podwójnym nasadkom klawiszy PBT model ten powinien zaoferować niezrównaną wydajność w grach. Produkt występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: Macaron i Space Grey.



Cooler Master MM712 Pro to lekka gamingowa mysz trzeciej generacji, która ma na nowo wyznaczyć trendy wśród peryferiów do gier. Urządzenie wyróżnia się sensorem optycznym PAW3395, hybrydową łącznością bezprzewodową, błyskawicznymi mikroprzełącznikami optycznymi oraz charakterystycznym przewodem Ultraweave mającym zapewnić niezrównane wrażenia w grach.

Cooler Master Motion 1 ma stanowić nową definicję fotela gamingowego, a wszystko za sprawą wbudowanego silnika haptycznego. Dzięki strategicznemu sojuszowi Cooler Master z D-Box, Motion 1 ma zapewniać realistyczne informacje zwrotne z gier lub odtwarzanej muzyki, czyniąc fotel gamingowy czymś więcej niż tylko siedzeniem.



Firma Cooler Master chwali się także nową współpracą z CAPCOM, czego efektem są nowe produkty inspirowane grą Street Fighter 6. Możemy spodziewać się, że w sklepach niebawem pojawi się specjalna obudowa TD500 Mesh V2 Fighter, klawiatura CK570, mysz MM310 i gamingowy zestaw słuchawkowy CH331. Wszystkie te produkty mają zawierać motyw z nowej odsłony Street Fighter.



Qube 500 to nowa, ultrakonfigurowalna obudowa od Cooler Master, która wyróżnia się innowacyjnym kształtem i oryginalnym designem. Qube 500 minimalizuje ślad węglowy związany z transportem, promując zrównoważoną technologię bez uszczerbku dla specyfikacji lub stylu.



NCore 100Max to kolejna oryginalna obudowa od Cooler Mastera. Całość ma zaoferować wydajne odprowadzanie ciepła i zasilania. Dzięki sprytnie poprowadzonym kablom i sporej przestrzeni dla karty graficznej omawiany model ma być idealną, kompaktową platformą do zbudowania komputera o wysokiej wydajności.



Zasilacze Cooler Master X Silent powinny zapewnić niemal absolutną ciszę i najwyższą wydajność termiczną, zapewniając przy tym zasilanie nawet najbardziej wymagającym podzespołom. Użytkownik ma być w stanie monitorować temperaturę, aktualne obciążenie i ogólną wydajność za pomocą specjalnego oprogramowania od producenta.

Nie zabrakło również nowej serii rozwiązań chłodzących Masterloop, która została stworzona z myślą o majsterkowiczach dążących do osiągnięcia najwyższego poziomu wydajności. Chłodzenia wodne z tej rodziny powinny przypaść do gustu wszystkim kreatywnym entuzjastom, którzy wymagają również oryginalnego wyglądu.