Corsair odcina kable – prezentacja bezprzewodowego sprzętu gamingowego

Corsair, wiodący producent najwyższej klasy podzespołów i sprzętu komputerowego, wprowadził na rynek nowy, bezprzewodowy zestaw sprzętu gamingowego: klawiaturę mechaniczną K63, lapboard K63 oraz myszki Dark Core RGB i Dark Core RGB SE. Dodatkowo, w sprzedaży już wkrótce pojawi się gamingowa podkładka MM1000 Qi Wireless Charging, która ma pełnić rolę ładowarki dla nowego gryzonia Corsair. Premierowe peryferia amerykańskiego producenta wykorzystują bezprzewodową technologię Corsair UNPLUG and PLAY zaprezentowaną podczas CES 2018 w Las Vegas.

Bezprzewodowy mechanik

Klawiatura K63, wyróżniona nagrodą CES 2018 Innovation Award Honoree, oferuje bezprzewodową łączność oraz mechaniczne przełączniki Cherry MX Red. Dzięki nadzwyczaj szybkiej i pozbawionej opóźnień technologii 1ms, 2.4GHz lub Bluetooth 4.2, K63 natychmiast po naciśnięciu klawisza rejestruje wydaną komendę oraz przekazuje ją do komputera użytkownika. Nowy sprzęt Corsair gwarantuje: do 75 godzin nieprzerwanej i bezprzewodowej rozgrywki, 100% anti-ghosting, NKRO, możliwość ustawienia makr oraz programowalne klawisze. Dodatkowo, niebieskie podświetlenie LED dedykowane dla każdego klawisza można kontrolować za pomocą oprogramowania Corsair Utility Engine (CUE). Wymiary klawiatury to 366 x 173 x 41mm, zaś jej waga nie przekracza 3kg.

Klawiatura 2w1

K63 w wersji bezprzewodowej cechuje się silnym, 128-bitowym szyfrowaniem AES, który chroni użytkownika przed przechwytywaniem połączenia podczas naciskania klawiszy. Konstrukcja K63 została pozbawiona klawiatury numerycznej, dzięki czemu idealnie pasuje do profilu gracza kochającego minimalizm w sprzęcie gamingowym. Ponadto, niewielkie wymiary klawiatury stanowią idealne uzupełnienie dla K63 w wersji Lapboard, tworząc świetną, bezprzewodową alternatywę do grania w salonie. K63 Wireless Gaming Lapboard to lekka obudowa z poduszką z pianką zapamiętującą kształty, która zapewnia wygodę oraz stabilność podczas rozgrywki na kanapie lub w fotelu. Pełnowymiarowa, wymienna podkładka pod mysz gwarantuje użytkownikowi dużo miejsca na ruch oraz precyzyjne śledzenie dowolnego rodzaju sensora myszki. W zależności od preferencji, nowa klawiatura gamingowa Corsair może być wykorzystywana w tradycyjnym gamingu lub jako zestaw do gry w salonie na dużym ekranie. Pełne wymiary lapboardu to 670 x 277 x 52mm.

Gryzoń bez ogona

Dark Core RGB to najnowsza, bezprzewodowa myszka gamingowa, która podobnie, jak klawiatura K63, oferuje trzy tryby użytkowania: ultraszybkie 1ms 2.4GHz, Bluetooth 4.2 lub wykorzystuje standardowy kabel USB. Profilowany kształt gryzonia oraz możliwość dalszej personalizacji sprzętu dzięki dwóm wymiennym uchwytom bocznym sprawia, że myszka dopasowuje się do kształtu dłoni każdego gracza. Dark Core RGB zostało wyposażone w wibrujące, trójstrefowe podświetlenie RGB. Jest ono w pełni konfigurowalne dzięki oprogramowaniu Corsair Utility Engine, które pozwala na niemal nieograniczoną kompozycję kolorów, wzorów oraz efektów podświetlenia. Dodatkowo, CUE umożliwia pełną synchronizację nowej myszki Corsair z pozostałymi peryferiami komputerowymi producenta. Nowy sprzęt amerykańskiego producenta gwarantuje do 24 godzin nieprzerwanej rozgrywki, sensor PixArt PMW3367 o rozdzielczości do 16 000 DPI oraz 9 programowalnych i intuicyjnie rozmieszczonych przycisków z przełącznikami Omron. Waga myszki to 128 gramów, natomiast jej wymiary to 126.8 x 89.2 x 43.2mm.

Podkładka z możliwościami

Myszka Dark Core RGB będzie dostępna także w wersji SE, która dodaje obsługę bezprzewodowego ładowania w technologii Qi. Aby tego dokonać, należy zaopatrzyć się w nową podkładkę dla graczy MM1000 Qi. Mikrocząsteczkowa powierzchnia posiada dedykowane miejsce do bezprzewodowego ładowania Qi, które nieprzerwanie zapewnia zasilanie nie tylko Dark Core RGB SE, lecz także np. najnowszym smartfonom. Dodatkowo, MM1000 posiada również przejściówki USB Micro-B, USB Type-C oraz Lighting Qi, które pozwolą naładować praktycznie każde urządzenie. MM1000 została wyposażona w antypoślizgowy, gumowany i utwardzany spód, dodatkowy port USB 3.0 oraz wyświetlacz LED wskazujący użytkownikowi poziom baterii ładowanego urządzenia. Powierzchnia robocza nowej podkładki Corsair to 260 x 350mm.



Dostępność, gwarancja, ceny

Klawiatury Corsair K63 Wireless Mechanical Keyboard oraz K63 Wireless Gaming Lapboard są już dostępne do kupienia w oficjalnym sklepie producenta na www.corsair.com. Corsair Dark Core RGB oraz Dark Core RGB SE wraz z MM1000 Qi trafią do sprzedaży do końca stycznia 2018 roku. Wszystkie produkty są objęte 2-letnią gwarancją i niedługo pojawią się także u polskich dystrybutorów.