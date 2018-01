Debiut serii VAOS – foteli nowej generacji od QUERSUS

QUERSUS, producent foteli gamingowych nowej generacji, wprowadził do sprzedaży linię modeli VAOS, przeznaczoną dla użytkowników średniego wzrostu. Dzięki nowej konstrukcji oparcia oraz nowemu kształtowi siedziska, fotele prezentują się nowocześnie i stylowo. Wszystko to przy zachowaniu najwyższej jakości i innowacyjności rozwiązań, które odróżniają produkty QUERSUS od konkurencji.

Trzy odsłony

W ramach nowej linii zaprezentowano trzy modele – V501, V502 i V503, różniące się pomiędzy sobą materiałami wykorzystanymi do obszycia. VAOS 501 pokryto oddychającym materiałem o wysokiej trwałości i przyjemnej w dotyku fakturze. Poszycie uzupełniają dostępne w pięciu kolorach elementy ze skóry syntetycznej, podkreślające nowoczesny design. Model V502 jest w całości obszyty ekoskórą z aż dziesięcioma wariantami kolorystycznymi detali. VAOS 503 pokryty jest czarną ekoskórą, ale charakteru dodają mu dodatkowe przeszycia w trzech kolorach do wyboru. Dla wszystkich foteli z nowej serii dostępna jest opcja personalizacji zagłówka – MyQUERSUS. Za pomocą haftu komputerowego można naszyć na poduszkę dowolne hasło lub grafikę. Fotele VAOS stworzono do pracy biurowej i wielogodzinnych maratonów z grami. Rekomendowane są dla osób o wzroście od 170 do 185 centymetrów i wadze do 120 kilogramów. Stanowią złoty środek pomiędzy zaprezentowanymi wcześniej seriami EVOS i GEOS, skierowanymi do niższych lub wyższych użytkowników.

Fotele nowej generacji

Produkty polskiej marki QUERSUS to najnowocześniejsze, wsparte patentami konstrukcje z nowatorskim designem, który nie jest kopią powielanych od lat klasycznych foteli gamingowych. Wszystkie modele, zarówno z najnowszej linii VAOS, jak i cieszących się dużą popularnością serii EVOS oraz GEOS, zbudowano z metalowego, spawanego mechanicznie szkieletu, a siedzisko i oparcie odlano z wytrzymałej pianki i obszyto wysokiej jakości materiałami. W przeciwieństwie do starej generacji foteli gamingowych, w produktach QUERSUS nie ma ani parcianych pasków, ani odkształcających się gąbek.

Dopasowane do Ciebie

Fotele QUERSUS umożliwiają dostosowanie poszczególnych elementów do preferencji użytkownika. Za wygodę odcinka lędźwiowego odpowiada nowoczesny mechanizm regulowany pokrętłem, który zastępuje stosowaną powszechnie, prowizoryczną poduszkę. Pokryte miękkim plastikiem podłokietniki można dostosować w aż czterech płaszczyznach, a zamontowany pod siedziskiem mechanizm Synchro umożliwia stopniową regulację odchylenia, przy zachowaniu pełnej stabilności.

Fotele VAOS dostępne są w sprzedaży w cenie od 1449 złotych.