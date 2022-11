Cooler Master Tempest GP27U i Tempest GP27Q - nowe gamingowe monitory MiniLED

Firma Cooler Master zaprezentowała nowe gamignowe monitory Tempest GP27U i Tempest GP27Q. Oba produkty cechują się 27-calowym ekranem oraz wykorzystują technologię MiniLED. Monitory mają 576 stref lokalnego przyciemniania. Jak deklaruje producent, ekrany są w stanie osiągnąć jasność 1200 nitów w trybie HDR. Duże znaczenie ma także kontrast 50 000 : 1. Ciemne obszary na wyświetlaczu mają wyglądać jak gdyby w ogóle nie były podświetlane - uzyskanie tego efektu jest niemożliwe w przypadku tradycyjnych ekranów IPS. W połączeniu z panelem Quantum Dot, seria Tempest MiniLED ma zapewniać żywe i wyjątkowe kolory, co potwierdza wypełnienie przestrzeni barw Adobe RGB 99% i DCI-P3 98%. Monitory powinny więc idealnie nadawać się do konsumpcji treści, gier i nie tylko.



Cooler Master Tempest GP27U i Tempest GP27Q zapewniają również wsparcie dla standardu Adaptive Sync, który synchronizuje klatki wysyłane z procesora graficznego do częstotliwości odświeżania monitora - rozwiązanie to gwarantuje więc idealną płynność rozgrywki. Nie sposób nie wspomnieć także o czasie reakcji na poziomie 1 ms. Monitory wyposażone zostały w efektowne podświetlenie i posiadają szeroki zakres regulacji, co oznacza, że można je łatwo ustawić wedle własnych potrzeb.



Monitor Cooler Master Tempest GP27U posiada 27-calowy panel o rozdzielczości 4K (UHD), który wyróżnia się częstotliwością odświeżania 160 Hz. Dużą zaletą jest gniazdo HDMI 2.1 umożliwiające grę na konsolach Sony PlayStation 5 lub Xbox Series X w 4K przy płynności 120 Hz. Model Tempest GP27Q wyróżnia się przede wszystkim wyświetlaczem o rozdzielczości 2K (WQHD), odświeżaniem 165 Hz oraz portem HDMI 2.0 na pokładzie. Mocną stroną tego wariantu ma być za to względnie atrakcyjna cena.



Cooler Master Tempest GP27U i Tempest GP27Q mają sugerowaną cenę detaliczną wynoszącą odpowiednio ok. 4200 zł i 2800 zł.