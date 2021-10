Cooler Master StreamEnjin - profesjonalny mikser AV dla streamerów

Cooler Master StreamEnjin to kombajn dla streamerów, który ma być prawdziwym urządzeniem typu “wszystko w jednym”. Mieszanie, przełączanie, przechwytywanie i edytowanie strumieni, nadawanie do wielu CDN-ów na raz, zintegrowana aplikacja na iPada czy predefiniowane sceny to najważniejsze cechy prezentowanego sprzętu.

Cooler Master StreamEnjin to mikser audio-wideo, który ma ułatwić życie twórcom treści i pozwolić ich streamom osiągnąć poziom realizacji zarezerwowany dotychczas np. dla show w telewizji. Sprzęt umożliwia przełączanie i mieszanie strumieni, ich przechwytywanie oraz edycję. Osiem predefiniowanych scen ma pomóc osiągnąć zamierzony efekt i ułatwić organizację procesu wytwórczego.



Urządzenie Cooler Master StreamEnjin ściśle współpracuje z iPadami. Korzystając z aplikacji StreamEnjin użytkownik zyskuje podgląd i monitoring wszystkich źródeł, możliwość aranżacji strumieni oraz szybkich i płynnych przejść czy zastosowania efektów jak np. obraz w obrazie. Jest też opcja edycji wyjściowych scen, w tym dostosowania układu wideo i nakładek graficznych.



Cooler Master StreamEnjin sparowany z iPadem pozwala również na zarządzanie parametrami transmisji, w tym jakością, rozdzielczością czy opóźnieniami audio. Nagrane programy mogą z kolei trafiać “na żywo” do dwóch sieci CDN, a także być utrwalane lokalnie, na zewnętrznej pamięci masowej USB. Rozdzielczość zapisywanego wówczas strumienia wynosi 1080p.



Mikser Cooler Master StreamEnjin waży niecałe dwa kilogramy i, jak zapewnia producent, ma poręczną formę z wbudowanym stojakiem. Na pokładzie znalazły się trzy wejścia wideo - jedno HDMI 4K i dwa HDMI 1080p. Zintegrowano też wejścia liniowe RCA, 6,3-milimetrowe gniazdo TRS Jack i dwa porty USB - jeden w wersji 3.2, drugi 2.0. Sprzęt ma gigabitową kartę sieciową LAN i zestaw wyjść audio-wideo - dwa HDMI i mini-jack 3,5 mm.



Osoby zainteresowane urządzeniem Cooler Master StreamEnjin powinny odłożyć około 4000 złotych.