DeepCool gotowy na Intel Core 12. generacji - darmowe zestawy montażowe dla posiadaczy chłodzeń marki

Entuzjaści, którzy zakupili chłodzenia DeepCoola i planują przesiadkę na najnowszą generację procesorów Intela nie zostaną na lodzie. Producent zapowiedział właśnie zestawy montażowe kompatybilne z podstawką LGA1700.

Nowa generacja układów Intela ma wykorzystywać podstawkę LGA1700. Dodatkowe 500 punktów styku w porównaniu do LGA1200 z układów 11. generacji oznacza większy rozmiar i inny kształt socketu, a tym samym wymusza zmianę systemu montowania chłodzeń. Na szczęście osoby, które wybrały DeepCoola, mają otrzymać kompatybilny zestaw za darmo.

Aby dostać uchwyt do instalacji chłodzenia na podstawce LGA1700 należy wysłać producentowi dowody zakupu chłodzenia oraz procesora lub płyty głównej ze wspomnianym gniazdem. Akcja trwa do 31. stycznia 2022 roku lub do odwołania. Osoby, które nie posiadają stosownych dokumentów, będą mogły nabyć przejściówki w cenie około 30 złotych.



DeepCool przygotował pięć zestawów montażowych LGA1700, które zapewnią kompatybilność z Intel Core 12. generacji w przypadku chłodzeń z następujących serii:

• GAMMAXX 400/GTE/GT;

• NEPTWIN;

• AS500/AK620;

• ASSASSIN III;

• All-in-One CASTLE/GAMMAXX.

W ciągu najbliższego roku zarówno nowe, jak i istniejące chłodzenia zostaną uzupełnione o stosowne uchwyty, aby kolejni nabywcy nie musieli zamawiać ich oddzielnie.