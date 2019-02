Cooler Master: mysz z wyświetlaczem o rozdzielczości 24 000 DPI

Myszy dla graczy w dobie globalnego sukcesu gamingu, to bardzo popularny rodzaj urządzeń komputerowych. Jednak nie wszystkie mogą pochwalić się zawrotną rozdzielczością 24 000 DPI.

Uzbrojona w sensor Pixart 3360 mysz Cooler Master MM830 to potężne narzędzie w dłoni wprawnego gracza. Nowoczesny czujnik optyczny pozwala na kierowanie poczynaniami w grach z niezwykłą precyzją. Jego maksymalna rozdzielczość wynosi aż 12 tysięcy punktów na cal. Po uruchomieniu dodatkowej opcji mysz odczytuje nawet 24 tysiące punktów na cal. Jednakże wysoka rozdzielczość to tylko początek zalet nowej myszy Cooler Mastera.

Wyświetlacz w myszy? Dlaczego nie. Niewielki panel OLED zamontowano w obudowie urządzenia tak, by ułatwić spersonalizowanie wyglądu MM830. To co zostanie na nim wyświetlone zależy tylko od użytkownika. Śmieszne hasło, emblemat klanu czy logo ulubionej gry? Żaden problem. Ekran ma wprawdzie niewielki rozmiar i rozdzielczość, ale pozostaje jasny i czytelny dzięki zastosowaniu technologii OLED. Także efektowne, konfigurowalne podświetlenie LED RGB sprawia, że Cooler Master MM830 wygląda znakomicie i można dopasować jej wygląd do własnych preferencji.

Kluczowa sprawa dla gamingowej myszy to, poza sensorem, kształt oraz związana z nim wygoda użytkowania. W przypadku modelu MM830 mamy do czynienia ze zwartą konstrukcją wyposażoną w podpórkę pod kciuk, wyprofilowaną tak, aby ręka mogła swobodnie spoczywać na podstawie urządzenia. Całość wykonano z solidnego, czarnego tworzywa. Producent zastosował też wytrzymałe przełączniki Omron, mające przetrwać nawet 20 milionów kliknięć.

Cena myszy Cooler Master MM830 na polskim rynku ma wynieść ok. 360 zł.

Specyfikacja:

- sensor: Pixart 3360

- rozdzielczość: 12 000 DPI (podnoszona programowo do 24 000 DPI)

- podświetlenie: tak, RGB (16,7 mln kolorów)

- typ chwytu: palm grip lub claw grip

- LoD: 2 mm

- przełączniki: Omron, 20 milionów kliknięć

- masa: 162 g

- kabel: w oplocie, 1,8 m