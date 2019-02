Jabra prezentuje Engage 50, czyli profesjonalny cyfrowy przewodowy zestaw słuchawkowy

Engage 50 to cyfrowy przewodowy zestaw słuchawkowy dla profesjonalistów, który wyznacza nowe standardy w dziedzinie obsługi klienta. Firma Jabra opracowała Engage 50, aby rozwiązać problemy stojące przed organizacjami, w których kluczową rolę stanowią rozmowy telefoniczne. Szczególnym wyzwaniem w call centre jest hałas, który aż 73 procent badanych wskazuje jako czynnik negatywnie wpływający na wydajność w pracy.

Zaprojektowany specjalnie dla środowisk typu softphone Engage 50 został wyposażony w funkcje, które zwalczają hałas i zakłócenia w celu poprawy satysfakcji klientów. Unikalny system potrójnych mikrofonów zastosowany w zestawie odfiltrowuje hałas w tle, a także odgłosy oddechu, zapewniając lepsze wrażenia z każdej przeprowadzonej rozmowy. Dźwięk stereo i super-szerokopasmowe łącze zapewniają żywą, realistyczną rozmowę przy najwyższym stopniu ochrony dla słuchu. Jabra Engage 50 jest kompatybilny z lokalnymi i chmurowymi platformami softphone.

Bogate analizy połączeń

Zestaw słuchawkowy Jabra Engage 50 wykorzystuje specjalnie zaprojektowane oprogramowanie, które analizuje połączenia dostarczając danych. Decyzje oparte na danych mogą więc zapadać szybciej, co przekłada się na poprawę jakości obsługi klienta. Jednocześnie, dzięki zaawansowanej technologii, Jabra Engage 50 radzi sobie doskonale z kluczowym problemem: hałasem. Podczas korzystania z zestawu Jabra Engage 50, za pomocą oprogramowania Jabra Direct, użytkownik otrzymuje na bieżąco wskazówki na ekranie, pomagające ustawić mikrofon w idealnej pozycji, gwarantującej najlepszą jakość rozmowy.

Dzięki oprogramowaniu Jabra Express firma może mieć dostęp do danych poszczególnych użytkowników lub grup. Na przykład pomiar natężenia hałasu otoczenia wskaże obszary lub też okresy, w których hałas przekracza określony próg. Dzięki temu firma może wprowadzać zmiany, które pomogą zmniejszyć poziom hałasu, a w efekcie poprawić wydajność pracowników.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego Engage 50 pomaga również rozwiązać problem przerw w pracy spowodowanych czynnikami zewnętrznymi. A to dzięki wielokolorowym lampkom statusu, które zostały umieszczone na obu słuchawkach. Diody mogą być dostosowane do potrzeb użytkownika i umożliwiają pełne skupienie w trakcie ważnej rozmowy telefonicznej. Imponujące pasywne usuwanie szumów oznacza dodatkową ochronę przed zakłóceniami generowanymi przez otoczenie, wpływając na zdolność użytkowników do koncentracji.

"Nasze badania wykazały, że aż 90 procent firm postrzega satysfakcję klienta jako czynnik pomagający wyróżnić się na tle konkurencji" - powiedział Holger Reisinger, wiceprezes ds. rozwiązań biznesowych w firmie Jabra. "Jeśli chodzi o poprawę jakości i efektywności rozmów istotę stanowi fakt, że wsłuchujemy się w głosy pracowników biur obsługi klienta, którzy wiedzą więcej niż ktokolwiek inny o rozpraszających czynnikach, utrudniających skuteczne działanie w pracy."

"Zaprojektowaliśmy zestaw Jabra Engage 50 właśnie dlatego, aby sprostać wyzwaniom dzisiejszego biznesu zorientowanego na klienta. Na rynku nie ma zestawu słuchawkowego, który gwarantuje najwyższą jakość zarówno w aspekcie dźwięku, eliminacji szumów, jak i funkcji pomagających pracownikom koncentrować się na pracy, bez obawy o zakłócenia. Wysłuchaliśmy również właścicieli firm, spośród których aż 66,6% planuje strategiczne inwestycje w zaawansowane analizy połączeń w ciągu najbliższych dwóch lat. Bogate analizy połączeń, które zapewnia zestaw Engage 50, umożliwiają firmom podejmowanie decyzji opartych na konkretnych danych w celu poprawy jakości połączeń oraz wrażeń rozmówców – agentów oraz klientów"- dodał Reisinger.

Trzy patenty

Zestaw słuchawkowy Engage 50 powstał w oparciu o trzy patenty na funkcje poprawiające jakość dźwięku i połączeń: system potrójnych mikrofonów, który redukuje niepożądane dźwięki, osadza mikroukład przetwarzający bezpośrednio w słuchawce oraz równoważy dźwięk przychodzący i automatycznie dostosowuje go do preferencji użytkownika.

Oprócz tych patentów Engage 50 został wyposażony w akcesorium kontroli połączeń, czyli Jabra Engage Link, które umożliwia użytkownikom regulację poziomów głośności oraz wyciszanie, szybkie wybieranie, odbieranie i kończenie połączeń, a także aktualizowanie wskaźników stanu zajętości za naciśnięciem jednego przycisku. Tymczasem każdy zestaw słuchawkowy zawiera najlepszy w tej kategorii port USB-C dla łatwego podłączenia do komputera i urządzeń mobilnych z opcją połączenia USB-A jako akcesorium.

Najważniejsze cechy: Jabra Engage 50 Stereo / Mono

• System potrójnych mikrofonów z redukcją szumów, dźwiękiem stereo i super szerokopasmowym łączem • Imponujące pasywna redukcja szumów • Kompatybilność ze Skype for Business • Dwa zintegrowane światła diody zajętości • Regulacja zapewniająca wygodę użytkowania przez cały dzień • Dostarczanie użytkownikowi bieżących informacji o mikrofonie na ekranie • Bogata analiza połączeń dla firmy • Łączność USB-C. Łączność USB-A za pomocą akcesoriów

Dostępność:

Zestaw Jabra Engage 50 dostępny jest od czwartego kwartału zeszłego roku w kanale sprzedaży B2B.

Rekomendowana cena zestawu wynosi 859 pln netto.