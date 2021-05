Cooler Master MM711 Retro - snajper w oldschoolowym wydaniu

Cooler Master MM711 Retro to mysz dla graczy, w której topowe parametry i niską wagę doprawiono nutą nostalgii i wspomnień starych, dobrych czasów. Nowy wariant gryzonia to realizacja jednego z projektów… społeczności. Jego autorem jest projektant Aleksandar Cvorovic, który wygrał designerski challenge.

Cooler Master MM711 Retro to połączenie klasyki i nowoczesności. Przygaszona biel, jasny niebieski i wyblakła czerwień to paleta budząca uczucie nostalgii i wspomnienie przeszłości. Jednocześnie jest to w dalszym ciągu ultralekka, ważąca mniej niż sześćdziesiąt gramów mysz. Z sensorem PixArt PMW3389 o rozdzielczości 16 000 DPI ma zapewnić graczom szybkość i precyzję.



Obudowa myszy Cooler Master MM711 Retro skrywa japońskie przełączniki Omron, których żywotność ma przekraczać 20 milionów kliknięć. Na trwałość nikt więc nie powinien narzekać. Zabarwiony wyblakłą czerwienią przewód, mimo nieco oldschoolowego wyglądu, w dalszym ciągu ma być niemal niezauważalny dla graczy. Przezierające przez matową, ażurową obudowę podświetlenie logo i rolki można dostosować korzystając z oprogramowania MasterPlus+.

Iluminacja może też stanowić wskaźnik aktualnie ustawionej czułości. Cooler Master MM711 Retro ma sunąć gładko po każdej powierzchni dzięki stopkom PTFE. Tak skomponowana całość trafi do sprzedaży jeszcze w tym kwartale. Na razie nie ujawniono jej ceny, ale raczej nie powinna ona w znaczący sposób różnić się od tej, w jakiej oferowane są inne modele myszy Cooler Master MM711.