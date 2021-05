D-Link wprowadza technologię Wi-Fi 6 do systemów Covr Wi-Fi Mesh Whole Home

D-Link, światowy lider w technologiach sieciowych i rozwiązaniach dla inteligentnych domów wprowadził na rynek nowy system Wi-Fi 6 Mesh Whole Home AX1800 - COVR-X1862 (zestaw 2 urządzeń) oraz COVR-X1863 (zestaw 3 urządzeń). Nowy system Covr, który zaprojektowano z myślą o płynnych połączeniach w tle w domach z wieloma urządzeniami, idealnie wspiera bezproblemową aktywność online ze strumieniowaniem w jakości 4K, grami VR oraz rozmowami wideo.

System Wi-Fi 6 Mesh Whole Home AX1800 z najnowszą technologią Wi-Fi 6 oferuje łączną przepustowość połączeń w dwóch zakresach do 1,8 Gbit/s, które są zabezpieczone najnowszą technologią szyfrowania WPA3. Zestawy dwu- i trzyczęściowe zapewniają pokrycie sygnałem sieci odpowiednio na obszarach do 420 m2 i 600 m2. Jeśli konieczne jest zwiększenie pokrycia, łatwo można rozbudować sieć przez dodanie kolejnych punktów Covr.

Urządzenia Covr są przygotowane na rosnące zapotrzebowanie na połączenia w nowoczesnych domach – wyposażono je w technologię MU-MIMO, OFDMA oraz BSS Colouring zwiększające pojemność i wydajność sieci. Dzięki Covr wiele urządzeń jednocześnie może korzystać z szerokopasmowego sygnału, a dane są efektywniej dystrybuowane. Co więcej, systemy korzystają z zaawansowanej technologii Smart Roaming, która nieustannie skanuje siłę sygnału sieci bezprzewodowej w całej sieci i automatycznie przełącza urządzenia mobilne na punkty Covr z najsilniejszym sygnałem.

Systemy Wi-Fi 6 Mesh Whole Home AX1800 wspierają obsługę głosem przez Alexę i Asystenta Google, dzięki czemu użytkownicy mogą wygodnie zarządzać domowym Wi-Fi. Dodatkowo kontrola rodzicielska oparta na profilach pozwala przypisać urządzenia do profili członków rodziny, co umożliwia osobno dla urządzeń blokować strony, zarządzać harmonogramami dostępu do Wi-Fi lub wyłączać je.

Łatwa konfiguracja oraz instalacja odbywa się błyskawicznie przez bezpłatną aplikację D-Link Wi-Fi, dostępną na systemy Android oraz iOS. Tam, gdzie preferowany jest dostęp przewodowy, można skorzystać z wbudowanych gigabitowych portów Ethernet i podłączyć pamięci masowe NAS, telewizory Smart lub konsole do gier.

Główne cechy systemu Wi-Fi 6 Mesh Whole Home AX1800

• Wi-Fi 6 – nowa generacja WiFi

• Sieć Mesh z funkcją Smart Roaming

• OFDMA i MU-MIMO

• Smart Steering

• Łatwa konfiguracja

• Kontrola rodzicielska na bazie profili

• Możliwość rozbudowy sieci

Dostępność i cena

Więcej informacji o dostępności i cenie można uzyskać w biurze D-Link.