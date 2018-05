Słuchawki to jedna z najważniejszych części wyposażenia stanowiska współczesnego gracza. Dzięki nim można usłyszeć nie tylko efekty dźwiękowe i wyrazistą muzykę, ale też kroki zbliżającego się przeciwnika. Cooler Master MasterPulse MH530 to słuchawki, które zdaniem producenta zadowolą nie tylko graczy, ale też miłośników muzyki.

MasterPulse MH530 to słuchawki, które z założenia są przeznaczone do grania. W wielu grach soczysty bas jest bardzo ważnym elementem warstwy dźwiękowej. Trudno sobie wyobrazić „Battlefield 1” bez charakterystycznego huku artylerii polowej. Pancerniki w „World of Warships” bez donośnego, niskiego dźwięku wystrzału ich głównych baterii nie będą równie majestatyczne.

Co za dużo...

Nadmiar basu może jednak drażnić w muzyce lub filmie. Dlatego producent wyposażył MH530 w możliwość fizycznego regulowania natężenia niskich tonów poprzez specjalne nakładki na nauszniki, odpowiednio kierujące dźwięk. Z założonymi panelami bocznymi headset generuje znacznie bardziej wyraziste basy, podczas gdy zdjęcie pokryw skutkuje naturalnym dźwiękiem.

Personalizacja słuchawek

Możliwość nadania indywidualnego charakteru swoim akcesoriom to życzenie wielu graczy. Cooler Master MasterPulse MH530 można zmodyfikować drukując na drukarce 3D własną wersję paneli Focus FX. Producent wręcz zachęca do tego, udostępniając bazowy projekt na stronie internetowej produktu.

Wygoda przede wszystkim

Duże nauszniki wykonano z miękkiego materiału. Podobnie wykończona została wewnętrzna część pałąka. Całe sterowanie umieszczono na pilocie przewodowym znajdującym się na kablu urządzenia. To wszystko razem ma pozytywnie wpływać na komfort użytkowania. Dla miłośników gier to dobra wiadomość, bo współczesne tytuły potrafią wciągnąć na wiele godzin.

Produkt dostępny jest na rynku w cenie około 260 zł.

Dane techniczne:

• Średnica głośników: 44 mm

• Impendancja: 50 Ω

• Pasmo przenoszenia: 20 – 2000 Hz

• Czułość: 118 dB +/- 3 dB (Focus FX) / 109 dB +/- 3 dB (bez Focus FX)

• Długość kabla: 1,2 m (adapter audio 0,3 m)

• Rodzaj mikrofonu: wielokierunkowy

• Czułość mikrofonu: -34 dB +/-3 dB

• Odstęp sygnału od szumu: 50 dB lub więcej