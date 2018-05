Świetne wyniki finansowe Nvidii za pierwszy kwartał 2018

Nvidia ujawniła wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2018 roku finasowego, zdradzając przychód w wysokości 3,207 miliarda dolarów. Wszystkie oddziały zanotowały wzrost w stosunku do analogicznego okresu z zeszłego roku.

Producent znany przede wszystkim z kart graificznych ma się z czego cieszyć; 3,207 miliarda przychodu oznacza wzrost o dziesięć punktow procentowych w porównaniu z poprzednim kwartałem i aż o 66% więcej niż dwanaście miesięcy temu. Przychód operacyjny wyniósł 1,295 miliarda dolarów z przychodem netto wynoszącym 1,244 mld. Oba są wyższe odpowiednio o 134 i 135 procent w stosunku pierwszego kwartału 2017.

Choć Nvidia nie zamyka się jedynie na rynek gamingowy to on przyniósł amerykańskiemu gigantowi największe pieniądze - 1,723 mld. Jest to wynik słabszy o 1% od poprzedniego kwatału, co jest spowodowane zwolnieniem na rynku kryptowalut i ogólnie mniejszym popytem ze strony konsumentów. Jednak wynik ten jest i tak o 68% większy od pierwszego kwartału 2017 roku.

Oczywistym jest, że aktualną sytuację na rynku kart graifncznych dyktują kryptowaluty, jednak Nvidia nie trąbiła o tym fakcie, skupiając się na pozytywnym stanie samego rynku gier. Gry takie jak Fortnite czy PUBG podtrzymują dobrą formę na rynku

Duża część świadomych konsumentów/graczy wciąż wstrzymuje się z upgrade'em komputera czekająć na nowe GPU bądź spadek cen aktualnych. Najgorszym scenariuszem dla Nvidii i AMD byłoby zalanie rynku tanimi kartami graficznymi służącymi do wykopywania bitcoinów bądź innej kryptowaluty.



Dużym zwycięzcą okazał się oddział centum danych, który zanotował przychód w wysokości 707 miliona dolarów - o 16% większy od zeszłęgo kwartału i 71% w porównaniu z zeszłym rokiem. Może to być spowodowane większym popytem na Teslę V100,



Inną dużą niespodzianką był wzrost w dziale oprogramowania - ten może poszczycić się wyniikiem o 148 i 115 procent lepszym odpowiednio do zeszłego roku/poprzedniego kwartału.