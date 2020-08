Cooler Master Elite V4 - wydajność dla każdego

Cooler Master Elite V4 to kolejna seria przystępnych cenowo zasilaczy. Są one dostępne w najpopularniejszych wariantach mocy, oferują sprawność na poziomie 85% i są objęte trzyletnią gwarancją producenta.

Cooler Master Elite V4 to jednostki stworzone z myślą o tych, którzy szukają stabilnego i niedrogiego źródła prądu dla swojego PC. Producent przygotował wersje o mocy od 300 do 600 W. Możliwe jest więc zbudowane zarówno maszyn biurowych, jak i wydajnych komputerów do gier.

Zasilacze Cooler Master Elite V4 cechują się sprawnością na poziomie 85%, którą potwierdza certyfikat 80 Plus. Za chłodzenie odpowiada wentylator o średnicy 120 mm. Użytkownicy mogą więc liczyć na to, że nie tylko skutecznie schłodzi on wnętrze jednostki, lecz także będzie stosunkowo cichy.

W przypadku serii Elite V4 zastosowano stałe okablowanie. Niezależnie od wariantu nabywcy mają do dyspozycji pojedynczą wtyczkę EPS. W modelach o mocy poniżej 500 W można liczyć na trzy wtyczki SATA, dwie do peryferiów i jedną PCI-E. Mocniejsze jednostki mają o dwie więcej SATA, jedną molex i dodatkową PCI-E.

Seria zasilaczy Cooler Master Elite V4 otrzymała podstawowe zabezpieczenia elektryczne (OVP, OPP, OTP, SCP) i aktywne układy PFC. Producent podkreśla w swoich materiałach, że jednostki mogą stabilnie pracować w zakresie temperatur od 10 do 40 stopni Celsjusza zachowując wysoką żywotność.

Tą ostatnią firma potwierdza udzielając na swój sprzęt trzyletniej gwarancji. Zasilacze Cooler Master Elite V4 trafią do sprzedaży najprawdopodobniej na przełomie września i października. Cena za model o mocy 500 W będzie się kształtowała na poziomie ok. 230 zł, a za model o mocy 600 W przyjdzie nam zapłacić ok. 260 zł.